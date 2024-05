Travellandove specijalne letnje ponude: Malta u junu od 478 evra

Jun je savršeno vreme za posetu ostrva Malta, ne samo zato što su temperature prijatne, a turističke gužve još uvek nisu na vrhuncu, već zato što su i niže cene hotelskog smeštaja.

foto: Promo

Ovaj prelepi mediteranski arhipelag u srcu Sredozemnog mora, nudi idealnu kombinaciju sunčanih plaža, bogate istorije i živopisne kulture. Posetioci mogu uživati u raznovrsnim aktivnostima, od istraživanja slikovitih gradova poput Valete i Mdine, do ronjenja u nekim od najboljih podvodnih lokacija na svetu. Malta je destinacija koja nudi nešto za svakoga, čineći svaki boravak nezaboravnim iskustvom. Kako bi to iskustvo bilo potpuno, agencija “Travelland” je za svoje putnike obezbedila udobne hotele. Već od 15. juna za boravak na 7 noćenja možete se opredeliti za neke od navedenih hotala iz ponude:

foto: Promo

Labranda Riviera Hotel and Spa 4* - Smešten na prelepoj obali ovaj hotel nudi spektakularan pogled na uvalu i raspolaže sa dva spoljašnja bazena. Thalasso Spa centar nudi bogat izbor tretmana, uključujući masaže, tretmane lepote, saunu i parnu sobu, pružajući gostima vrhunsko wellness iskustvo. Fitnes centar je opremljen modernim spravama za vežbanje, idealnim za one koji žele da održe svoju kondiciju tokom odmora. U gastronomskoj ponudi hotela nalaze se tri restorana i tri bara, gde gosti mogu uživati u raznovrsnim kulinarskim specijalitetima i osvežavajućim pićima. Od mediteranskih specijaliteta do internacionalnih jela, svaki obrok je prava poslastica. Za termine od 20. juna najniža cena boravka na 7 noćenja je 598 evra, a od 22. juna najniža cena je 587 evra.

U samom centru grada Slieme smešten je Hotel Sliema Hotel by ST Hotels 3*. Do autobuske stanice i trajektnog pristaništa u Sliemi ima manje od 500 metara, omogućavajući jednostavan prevoz po ostrvu. Poznata trgovačka zona Point Shopping Mall udaljena je 15 minuta hoda od hotela. Najniža cena boravka na 7 noći od 15.06. je 575 evra po osobi, a od 20. juna cena je 564 evra. Uživajte u vrhunskom komforu, izvanrednoj usluzi i bezbrojnim mogućnostima za opuštanje i zabavu koje ovaj hotel pruža.

foto: Promo

Hotel St. Julian's Bay 3* predstavlja idealan izbor za one koji žele da istraže čarobni Sent Džulijans i njegovu živopisnu okolinu, ali i za one koji traže opuštajući odmor uz more. Smešten u srcu ovog šarmantnog grada, hotel pruža savršenu kombinaciju udobnosti, luksuza i pristupačnosti glavnim atrakcijama. Porodice su posebno dobrodošle, sa dostupnim porodičnim sobama koje su prostrane i udobne, pružajući idealan prostor za odmor i opuštanje nakon dana ispunjenog avanturama. Najniža cena boravka na 7 noći od 15.06. je 478 evra po osobi.

foto: Promo

Hotel IKYK 3* se nalazi na savršenoj lokaciji u šarmantnom mestu St Julian's, samo 500 metara od prelepe plaže St George's Bay i 1,2 km od slikovite plaže Balluta Bay. Ovaj moderni hotel pruža gostima idealnu bazu za istraživanje svih atrakcija koje ovaj dinamični deo Malte nudi. Uz neposrednu blizinu nekih od najlepših plaža na ostrvu, gosti mogu uživati u kristalno čistom moru i sunčanju na zlatnom pesku, dok su ujedno u kratkoj šetnji od živopisnih kafića, restorana i barova koji oživljavaju u večernjim satima. St Julian's je poznat po svom uzbudljivom noćnom životu, luksuznim trgovinama i istorijskim znamenitostima, a Hotel IKYK je savršeno smešten za pristup svemu što ova oblast ima da ponudi. Najniža cena boravka na 7 noći od 20.06. je 558 evra po osobi.

Bilo da ste ljubitelj istorijskih znamenitosti, vodenih sportova ili jednostavno uživanja u vrhunskim kulinarskim specijalitetima, Malta pruža nezaboravno iskustvo za svakog posetioca.

Svi zainteresovani za aranžmane mogu izvršiti rezervacije mesta na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, ali i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo