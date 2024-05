"BOLJE DA PRODAJEM ONE STVARI NEGO OBRAZ" Milica Dabović podigla PRAŠINU na Tviteru: Moje vreme je prošlo, pretplata je samo 15$!

Bivša košarkašica Milica Dabović prodaje svoje intimne fotografije na sajtu za odrasle, a sada je na društvenoj mreži Twiter ponovo podigla prašinu objavom.

Naime, Milica Dabović je poručila da postoje gore stvari od prodavanja intime.

- Ne znam čemu potreba za prozivanjem, moje vreme je prošlo...I bolje da prodajem s**e i polovne stvari nego obraz kao pola Srbije. Da ne pričam da je 15 dolara pretplata, nije milion, a i ovo moje nikoga ne boli - napisala je bivša košarkašica uz emotikone srca i smajlija koji plače od smeha.

Milica Dabović i ranije je javno pričala o novom zanimanju koje je izabrala.

- Ne razumem ljude koji se mešaju u tuđe živote. Moje zanimanje se ne razlikuje od nekog drugog, to je pošten posao, niko mi ništa nije poklonio. Taj sajt je samo u Srbiji tabu tema, svuda u svetu, devojke sa završenim školama biraju da se bave prodavanjem svoje intime. Ljudi su očekivali da ću se prodati za male pare. Mislili su da sam kao Anđela Veštica, koja "zna znanje". I ja bih mogla da zaradim te pare, ali ne bih mogla da spavam mirno i da se pogledam u ogledalo - rekla je ona tada.

"To mi je donelo novac na brzinu"

- Potpuno je smešno kad kažete novi biznis, to je jedna igrica koja može da se igra iz dana u dan, a i ne mora. Tako sam ja nazvala to. To je nešto što mi je donelo novac na brzinu i nešto što će ostvariti moje snove koje sam imala i koje imam. Planiram ove godine da kupim kuću. Nije to tako sjajno i bajno kako svi misle, niti sam se ja otkrila kako su svi očekivali.. Videćemo dokle će to da traje - rekla je Milica Dabović.