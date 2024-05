SANDRA AFRIKA UHATILA KOLEGINICU SA DEČKOM?! Pevačica razvezala JEZIK, u isto vreme bila sa DVOJICOM, a sve umešan Volkov

Pevačica Sandra Afrika navodno je poludela kada je čula da je Ivana Boom Nikolić uzima usta, dok ona o njoj ništa loše nije rekla, iako je mogla da je ocrni kada su je novinari nedavno pitali o detaljima njene veze sa Sandrinim bivšim dečkom Vladimirom Volkovim.

foto: Printscreen/Instagram

Međutim, Ivana je na nedavno održanoj modnoj reviji Bate Spasojevića ipak odlučila da potkači Afriku.

- Ja nemam od čega da se branim, mene stalno pitaju da li imaš nešto da izjaviš za ovu koleginicu, onu koleginicu, mene apsolutno to ne interesuje. Moj fokus je stvarno na novim pesmama i na novim projektima i stvarno me ne zanima. Ako nekome treba popularnost zbog nove pesme, zbog novog albuma, da se nešto tu piše, slobodno neka pričaju ali ja stvarno nemam šta da kažem na tu temu, prosto nisam iz tog nekog, neću reći sveta, ali mene to ne zanima - rekla je Ivana Nikolić.

foto: Damir Dervišagić

Kada je Sandra ovo čula, poručila joj je da ućuti da ona ne bi razvezala jezik o njoj.

- Sandri nije bilo dobro kada je videla da ju je Ivana mrtva ladna opljuvala na pravdi Boga! Pa ona ništa loše nije rekla o njoj, zato nam je svima rekla bolje je Ivani Boom da ćuti nego da ispričam kako je bila sa dvojicom u isto vreme. Ona je imala dečka, a varala ga je, bila je u duplim vezama više puta, sve to znam i sve mogu da kažem, ona zna kako je prošla prošli put kada me je uzimala u usta i pljuvala. Dobro zna da sam je raskrinkala i šta sam sve ispričala, bolje joj je da ćuti jer ako ja progovorim istinu neće joj trebati nikakav marketing pošto će se povući sa estrade šta sve znam o njoj, to nam je Sandra ispričala - tvrdi izvor za Scadnal.

