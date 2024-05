ZDRAVKO ČOLIĆ SLAVI ROĐENDAN: Niko ne bi poverovao koliko godina puni, a zua sav uspeh zahvalan jednoj ženi

Zdravko Čolić, jedan od najpopularnijih pevača na teritoriji bivše Jugoslavije, danas će napuniti 73 godine, iako niko u to ne bi poverovao, zahvaljujući njegovoj energiji i vitalnosti. Mnogima je želja da dosegnu tajnu večne mladosti ovog šarmantnog muzičara.

Na sceni je više decenija, ali svoj privatni život uspeva da sačuva daleko od očiju javnosti. Sa suprugom je u braku 20 godina i imaju dve prelepe ćerke. Kako je i sama veoma posvećena poslu, kao profesorka geografije, retko je viđena na skupovima i događajima na kojima se Čola pojavljuje. Iako nema ništa protiv, pevač ne smatra da su zajednički dolasci na skupove od velikog značaja.

"Ja to stvarno ne branim, ali ne vidim nekog prekog razloga da bude drugačije. Naravno, kad su neke važne manifestacije u pitanju, ona rado dođe, ali pojavljivanje samo radi slikanja nikada joj nisu bila privlačna. Ne vidim to kao nešto neobično. Evo, recimo, Arsena i Gabi, koji su bili bračni partneri iz istog miljea, koji su zajedno i pevali, nikad nisi mogao videti da se pojavljuju zajedno radi slikanja. Stvarno nemam ništa protiv ako bi ona to volela, ali nikada joj to nije bilo važno", izjavio je pevač jednom prilikom za hrvatsko izdanje magazina Glorija.

Aleksandra je profesorka geografije i godinama bezuslovna podrška pevaču. Venčali su se na 1. maj, a kako je jednom prilikom Čola pričao, gotovo svi su mislili da je u pitanju skrivena kamera, jer su krenuli na tradicionalni uranak. Pevač je povodom razgovora o toj "iznenađujućoj odluci" naglasio da je za ljubavni odnos najvažnije međusobno poštovanje i prijateljstvo.

Svi su se pitali kako je u moru obožavateljki odabrao upravo Aleksandru i čime ga je osvojila.

"Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj, Aleksandra je studirala u Beogradu, nastavili smo da se viđamo, s vremenom smo počeli da se zabavljamo. Osvojila me je jednostavnošću i privrženošću. Posvetila mi se, misli o meni, brine, sekira se… Čovek nekako prepozna osobu koju bi opet rado video, uhvati neku emociju koja bez reči govori da joj je stalo do njega.

To ne mogu da objasnim jer može pred tobom biti najlepša i najpametnija žena a da jedva čekaš da ode od nje. Viša sila određuje zašto su neki ljudi zajedno, a drugi nisu. Sandrina i moja aura su se prepoznale, to je verovatno bilo sasvim dovoljno za ulazak u neku novu dimenziju", naveo je pevač.

O tome kakav je pevač privatno, kada je van scene, govorile su jednom prilikom njihove komšije. Obožavaoci su sigurni da je pesma "Tebe čuvam za kraj" upućena upravo njegovoj supruzi, prema kojoj gaji veliku ljubav koju ni danas ne krije.

