LAVOVI NA KAPIJI, PATULJCI, KOKOŠKE ŠETAJU PO DVORIŠTU! Šikica od JEDNE pesme sagradila 3 kuću, evo kako je uredila onu u MELJAKU

Kraljica romskih veselja Snežana Jovanović Šikica otvorila je vrata svoje porodične kuće koja se nalazi u selu Meljak nadomak Beograda. Kako je ranije pevačica pričala, od jedne pesme "Ala bih se šikicala" sagradila je tri kuće Pevačica je kako kaže ovde pronašla svoj mir, a pored pevanja najviše se bavi domaćinstvom, pa tako ima svoju malu baštu koju redovno održava, ali i gaji životinje.

Na samom početku razgovora Šikica ističe da je posebno čini srećnom to što je ljudu toliko vole i što su je proglasili naslednicom Vide Pavlović.

- Prija mi to puno, drago mi je što me narod voli i što su me proglasili ciganskom pevačicom. Možda nije politički koretno da se tako kaže, ali ja se ne osećam tako. Ciganka sam brate i ne stidim se toga, lepše mi je kada mi tako kaže - rekla je ona.

Porodična kuća sa velikim dvorištem prostire se na nekoliko stotina kvadrata, a baš ovde je pevačica okupila decu i unuke i svi žive u velikoj zajednici i odlično funkcionišu.

- Našla sam svoj mir ovde, što se tiče komšiluka sa svima sam dobra. Tu mi je porodica, deca, unuci. Kuvamo, spremamo, jedemo, pijemo, uživamo zajedno - kazala je ona ponosno.

Dvorište je ukrašeno cvećem, pretežno ružama koje pevačica obožava, a lavovi na kapiji daju poseban izgled njenom domaćinsvu.

Od malih nogu naučena je da radi i da bude prava domaćica, pa tako i danas u dvorištu gaji domaće životinje i sama sprema obroke za porodicu od namirnica koje sama proizvede.

- Sve ja stignem, imam i kokice, volim seljački, zdrav život. U proleće berem koprive i zelje, skupljam puževe, sve ono što je zdravo, spremam i jedem – istakla je Šikica i dodala da posebno voli životinje:

- Kod mame i tate kada sam bila, voleli smo te životinje, uvek smo imali kokoške, pse, mačke, tako da sam se navikla na sve. Najlepše je kada iz svog dvorišta uzmeš jaje i pojedeš. Ovde su trenutno i radovi, iza kuće zidam pušnicu za sušenje mesa, pravimo nova kupatila, uvek se radi.

U dnevnoj sobi nalazi se jedno posebno mesto gde je pevačica sakupila sve svoje nagrade koje je do sada dobila, ali i omote ploča koje je prodavala u velikim tiražima.

