"MERAK NAM" Viki Miljković u odrasla u ovom SELU na jugu Srbije, a danas ima 3 LUKSUZNA stana od preko 1.500.000 € i svoj BIZNIS

Pevačica Viki Miljković i njen suprug Dragan Tašković Taške pre nekoliko godina prodali su vilu na Bežanijskoj kosi i trenutno žive u luksuznom kompleksu u centru grada.

Naime, nakon što je prodala kuću na Bežanijskoj kosi, kupila je impozantan stan u centru grada u luksuznom kompleksu. Pored toga, Viki je kupila još dva stana, a razvila je i svoj biznis i u inostranstvu.

foto: Zorana Jevtić

U jedan od stanova popela je i džakuzi na terasu, a oni koji su bili u stanovima kažu da su izuzetno luksuzno opremljeni.

Viki je još pre dve godine kupila čak tri stana u elitnom beogradskom naselju, a samo za jednu nekretninu je izdvojila pola miliona evra, dok je za tri ukupno dala oko 1.500.000 evra.

Pevačica je uvek s ponosom isticala da je iz Niša i da je mnogo vremena provodila u mesti Vrtopa, odakle je poreklo njene majke.

foto: Printsceen/Youtube/Ackonislijabe

Meštani Vrtopa sa ponosom govore o Viki Miljković, sećaju se da je ranije češće dolazila, a da u poslednje vreme, verovatno zbog obaveza u Beogradu, ređe nađe vremena da dođe i obiđe rodno selo njene majke u kojem je kao dete slavila sve praznike.

- Dolazi jednom do dva puta godišnje sa porodicom. Kada je bila manja, češće je dolazila. Mi cenimo to što ona stalno potencira to odakle je. Mi pratimo „Zvezde Granda“ i divimo se što je iz našeg kraja. Saša joj kaže: „Ajde ova Vrtopka“, a nama milo. Pa dobro, da se čuje i za Vrtop negde. Merak nam. Ovo je bilo ugledno selo, još iz turskog doba. Ovde je nekada bila opština, bio je telefon još pre rata 1941. godine. Opština je posle preseljena u Dušnik, a sada je u Gadžinom Hanu, a meštana je sve manje. Zato nam je i milo kada se za nekog našeg čuje na televiziji - rekao je tada jedan od meštana Velikog Vrtopa, školski drug majke Viki Miljković.

foto: Printsceen/Youtube/Ackonislijabe

Meštani pamte da je Viki kao dete dolazila često na raspuste.

- Dok je bila dete, raspuste je često provodila u selu, dolazila je i kasnije kada je postala pevačica. Dok je bila u Nišu, češće je dolazila, sada je ona u Beogradu pa ređe i svraća u selo. Nažalost, nije pevala u selu nikad - kaže drugi meštanin.

