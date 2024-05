"Kada bih mu rekla da mi treba stan i da nemam para, EVO ŠTA BI URADIO" Snežana Đurišić istinu o Saši Popoviću

Pevačica Snežana Đurišić osvrnula se na početak karijere i u razgovoru za šta je bilo najteže na putu ka uspehu.

- To je teško pitanje za mene, jer sam ja počela kao devojčica da pevam. Imala sam roditelje iza sebe i meni zaista ništa nije bilo teško. Kasnije, kada je došla porodica, e onda je to sve trebalo stići. To je bilo teško jer zahteva odsustvo - iskrena je Đurišićeva koja smatra da je recept za uspeh puno sreće.

foto: Dejan Miličević

- Sve bih uradila isto kao na početku. Kada je nešto previše teško sačuvati i kada je nešto dobro i dozirano, onda to traje. To je samo sreća. Niko nije posebno pametan da zna kako to treba tačno nego jednostavno to tako ide. Iz kuće ponesete ono što ste poneli i to je to. Kada je moja karijera u pitanju, nemam ni zamerku ni primedbu.

Ističe da je u današnje vreme teško imati pravog i iskrenog prijatelja, a još teže sačuvati ga, kao i da joj ne smeta ako se sa njom neko druži samo zato što je javna ličnost.

foto: Petar Aleksić

- Ako je nekome to bitno, drago mi je da mogu da ga usrećim svojom prisutnošću. Sačuvati iskrenog prijatelja je danas teško. Danas se brzo živi, poremećeni su neki kodeksi vrednosti i zaista je veliko bogatstvo ako čovek ima pravog prijatelja. Ja pod tim podrazumevam ljude na koje mogu da računam u svako doba - priča Snežana i dodaje da je pevačica Lepa Lukić jedna od njenih najiskrenijih prijatelja na estradi:

- Lepa Lukić je meni bila uzor i na nju sam slaba. Šta god ona želi, ja samo pristanem.

Kako kaže, Saša Popović je osoba na koju može da računa uvek i ko je uvek spreman da pritekne u pomoć i pomogne.

- Saša je neko ko kada bih mu rekla da mi treba stan i da nemam para, on bi reko “izvoli”. On ima dobro srce i svakome je pomogao ko god je to želeo i tražio.

Na pitanje da li bi pazarila nekretninu poput kuće ili stana na obali mora, odgovara.

foto: Printscreen

- Kada kupite kuću na moru, onda imate puno prijatelja. Šalu na stranu, lepo je imati puno prijatelja. Ja sam neko ko voli da putuje i ode negde gde nisam bila. Kada imate kuću na određenom mestu onda vas to vezuje samo za to mesto- kaže muzička zvezda koja se dotakla i kolege Đorđa Davida koji je oštro pred pripadnicima sedme sile zabranio ovogodišnjoj pobednici takmičenja “Zvezde Granda” da progovori o privatnom životu:

- Ne bih se mešala u to, to je stvar izbora. Ako bi me pitao neko, rekla bih “gledaj da nešto ostaviš iza sebe”. Svako ima svoj stav i neki način ponašanja zato to ne bih komentarisala uopšte. Lično mislim da to ljudima treba ostaviti na volju kako oni žele, neka se tako ponašaju.

