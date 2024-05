VANJA NENADIĆ TIK PRED POROĐAJ KUPUJE STVARI ZA KUĆU! Verenik kao pravi džentlmen ne skida oči s trudne glumice: KURIR PAPARACO

Vanja Nenadić trenutno je u osmom mesecu trudnoće. Glumica čeka bebu s kolegom iz Crne Gore Markom Todorovićem, a naš paparaco uslikao je verenike i kolege prilikom nabavke potrepština za dom u poznatoj robnoj kući.

foto: Damir Dervišagić

Kada su završili s kupovinom, Marko je kao pravi džentlmen smestio u automobil trudnu Vanju, koja se sve vreme smeškala, a on je odvezao kolica na mesto koje je za to određeno. Ubrzo je i sam seo u automobil, a zatim su se uputili ka njihovom porodičnom domu.

foto: Kurir

Inače, glumački par se verio krajem prošle godine u Londonu. Vanja je nedavno priznala i da je u blagoslovenom stanju.

foto: Kurir

- Istina je da sam trudna. Ali, pazite, ja sam htela to na drugi način sve da objavim, tako da meni sad stvarno... Nemam mentalnog kapaciteta da sad sve to izvedem ovako na tim intervjuima, tako da verujem da će biti prilike u narednim mesecima. Malo mi je sve to danas bilo neplanirano i ne znam ni kako se desilo. Pa eto, da se čujemo malo kasnije ako može. Ne danas kasnije, nego posle nekog vremena, jer nisam uopšte sada planirala da objavljujem to na taj način. Ne bih sad nešto izjavljivala posebno na tu temu. Ovo mi je sve malo previše - otkrila je glumica za domaće medije.

foto: Kurir

Kurir.rs

Bonus video:

01:25:56 SCENIRANJE 18.06.2023. LJILJANA STJEPANOVIC