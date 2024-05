"TO ME JE POTPUNO SLOMILO, NENADOKNADIV GUBITAK" Snežana Savić nakon PORODIČNE TRAGEDIJE smogla snage i progovorila o svemu

Snežana Savić, poznata pevačica i glumica, preživela je veliki gubitak.

Njena majka preminula je u februaru ove godine, u 91. godini života, što ju je potpuno dotuklo, te je tek sada uspela da smogne snage i javno govori o tome.

foto: Promo

- Majka mi je preminula osmog februara i to me je potpuno slomilo, iako je ona doživela duboku starost, zakoračila je u 91. godinu, ali bez obzira na godine, to je jedan nenadoknadiv gubitak. Apsolutno, majka je jedna, gubici svojih stvoritelja, roditelja, mislim da je to mnogo teško - istakla je Snežana, pa dodala da je svesna da život mora da se nastavi.

- Rad mi donosi snagu. Uvek me rad posebno nekako inspiriše, hodam lakše kroz ove godine u kojima sam, čak i kroz ovaj gubitak koji sam imala, da nekako zalečim svoje rane, ako mogu - rekla je na "Una" televiziji i istakla da joj je majka uvek bila vetar u leđa.

foto: Printscreen/Premijera

Nije krila da je njen otac bio protiv glume, dok ju je, sad pokojna majka, podržavala.

- Otac, strog i patrijarhalan, smatrao je da njegova ćerka treba da se bavi nekim zanimanjem koje bi trebalo da ima veći respekt u društvu i koje će da obezbedi bolju egzistenciju. Nije bilo nekog burnog reagovanja, ali da su bili srećni zbog toga, nisu - rekla je Snežana.

