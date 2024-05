PROSLAVIO SE PESMOM "LAGALA ME JEDNA MAJA", A ONDA SE POVUKAO! Evo gde je danas i čime se bavi Boban Zdravković - IZNENADIĆETE SE

Pevač Boban Zdravković je bio popularan devedesetih, a onda se potpuno povukao sa javne scene. Mnogi se sećaju njegovih hitova: "Marakana“, „Lagala me jedna Maja“, „Ne dolazi u moj san“, „Ptičica“...

Iako Bobana nema u javnosti, on je i dalje vrlo tražen, kako u našoj zemlji tako i u celom regionu, i najčešće peva na privatnim veseljima. Zdravković se nije mnogo promenio od vremena najveće slave, a nedano je otkrio kako se Nišlije ponašaju prema njemu.

foto: Jordan Petkov

- Nišlije me sreću svakodnevno, uvek ih interesuje gde sam, šta radim, čovek u svom gradu ne može biti zvezda, kao u drugim gradovima. Prijatelji su mi uvek pri ruci kad treba, prvi čuju pesmu, daju sud, uvek su svi sudije, kao u fudbalu. Uvek je bilo zadovoljstvo pevati u Nišu. Mada moram priznati da je u svom gradu najteže pevati, ali i najslađe. Živeo sam i u Beogradu, ali sad sam tu, volim Niš jer je miran gradić, sve stižete polako, bez stresa - izjavio je Boban.

foto: Kurir tv

Nema me na TV, ali zato najviše radim u Bugarskoj

Bobana Zdravkovića oduvek je posebno volela bugarska publika, pa poslednjih godina često tamo nastupa i snima pesma za njihovo tržište.

- Bilo je perioda kad dođe do zasićenja ili se radi na novom materijalu, mene i kad nije bilo u medijima, ja sam mnogo radio, najviše sam radio i danas radim u Bugarskoj. Sam tamo pravim velike koncerte i publika tamo koja je mlada peva uglas sve srpske pesme, ja pevam i hitove drugih kolega, najviše se traže Šabanove pesme. Tako da ne mora da znači da, ako pevača nema u medijima ili na TV, on ne radi. Ja ne delim publiku, mene vole i tamo i ovde. Svi se vesele na isti način, Balkanci to najbolje rade. Ja imam pesme koje su tamo hitovi, a ovde nisu. I obrnuto, naravno. Ja sam neko ko radi šta voli, uživa u tome, ne opterećujem se previše, ali dajem sve od sebe. Zato me ljudi vole - rekao je Boban za "Republiku".

foto: Damir Dervišagić

"Lagala me jedna Maja"

- Pesmu "Maja" u poslednje vreme pevaju kao veliki hit, davno je snimljena, spontano je došla, nije zbog neke Maje. Ne znam što neke pesme žive toliko godina. Važio sam za nekog ko je mogao da oseti pesmu. Dok se ja ne naježim, nema pesme. Volim da moju novu pesmu koju snimim, obavezno je otpevam u kafani, i ako je dobro prođe snimim je, ako ne, ne snimim - rekao je pevač.

