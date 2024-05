BIO JE POZNATI VODITELJ, A ONDA JE PRETUKAO DEVOJKU! Vlada Stanojević sad živi punim plućima, ima NOVU ŽENU, a evo čime se bavi

Vladimir Vlada Stanojević je bio jedan od najpopularnijih voditelja dvehiljaditih godina.

Vlada Stanojević je najveću popularnost stekao kao voditelj emisije "City" u kojoj je i započeo karijeru 2009. godine, a 2015. godine našao se u centru skandala kada je zbog fizičkog nasilja nad tadašnjom devojkom Anamarijom Žujović završio na sudu.

Slučaj i dalje nije okončan, jer se čeka njegov povratak u Srbiju. Od 2016. godine, nekadašnji voditelj živi i radi u Las Vegasu u kome se nedavno i oženio.

- Kada sam došao u Las Vegas krenuo krenuo sam da se bavim noćnim životom. Ovaj grad je savršen za tako nešto i taj posao je veoma isplativ, tako da sam to i prihvatio. Time se bavim trenutno - rekao je Stanojević i istakao da iako ne planira da se vrati na male ekrani, televizijiski posao mu nedostaje.

- Mediji su moja velika ljubav još kada sam bio klinac stajao sam ispred ogledala i zamišljao da budem voditelj. To se nakon 20-ak godina i desilo. Međutim, ono što ide uz medije nije baš nešto lepo. Što se mene tiče, imam to kao zanat, pa ako mi bude zatrebalo jednog dana, što da ne - rekao je on.

S obzirom da sudski proces nije okončan, nakon optužbi za nasilje, Vlada planira u toku naredne godine da dođe u Srbiju, ali naglašava da o sudskom procesu ne razmišlja:

- Vidimo se sledeće godine, to mogu da vam kažem, a sve ostalo videćemo kad se budem vratio. Ne znam stvarno, ima mnogo drugih stvari o kojima razmišljam proteklih osam godina. Dosta stvari sam ovde započeo privatno i poslovno i preokupiran sam oko toga - rekao je Stanojević.

Na pitanje, da li se plaši susreta sa Anamarijom Žujović, Stanojević kaže:

- Ne plašim se ničega, pa ni bivše partnerke.

U medijima je u tom periodu okarakterisan kao nasilnik, a kako se nosi sa tom etiketom i da li su ljudi iz njegovog privatnog života promenili odnos prema njemu, u emsiji "Prvi red" na televiziji K1, Vlada kaže:

- Kada se sve to desilo itekako mi je smetalo, ali najmanje zbog mene lično. Najviše mi je smetalo zbog moje porodice i prijatelja. Šta pišu u medijima niti možemo da stopiramo, niti da zabranimo, niti da izbrišemo. Ljudi rade svoj posao. Bitno je šta ljudi misle o tebi, a ljudima koji su mene upoznali 2009. godine., mišljenje nije mogao da promeni neki incident o meni - dodao je.

Prošle godine, šarmantni voditelj se oženio, a kako izgleda bračni život i da li planiraju potomstvo.

- To je bilo nešto potpuno novo za mene. Sve je super. Najbitnije da sam našao osobu koja mi odgovara. Vodimo jedan miran život. Ne eksponiram svoj privatni život kroz društvene mreže i to mi baš odgovara. To je nešto potpuno suprotno od onog na šta ste navikli od mene, dok sam živeo u Srbiji - rekao je Stanojević, pa dodao da se nada zajedničkom potomstvu sa suprugom.

- Radimo na tome, pa kad se desi desi se, nisam time opterećen. Naravno da bih želeo širu porodicu, ako se desi bićete obavešteni, pa ćemo doći zajedno u Srbiju -rekao je on jednom prilikom.

