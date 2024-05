"TONI MONTANO JE UMRO ZBOG MENE..." Bubnjar YU grupe posle teške bede ŠOKIRAO IZJAVOM: Kad sam saznao plakao sam ceo dan

Bivši bubnjar Ju grupe Slobodan Jurišić Jura, koji je nedavno na društvenom mrežama objavio da živi u nehumanim uslovima u Perlezu, u kući bez struje i vode, život se okrenuo za 180 stepeni, o čemu je pisao Kurir.

Naime, on sada uživa u ljubavi sa ženom, koja mu je kupila, kako nam je otkrio i automobil.

- Sada živim mnogo bolje, kod žene u dvesta kvadrata. Kupila mi je i automobil - rekao je on pa potom iznenadio izjavom o pokojnom kolegi:

- Potresla me je mnogo smrt Tonija Montane. Umro zbog mene, kada je video kako živim. To kad sam saznao plakao sam ceo dan - rekao je on u izjavi za Kurir.

Podsetimo, ekipa Kurir televizije posetila je svojevremeno Slobodana u kući u Perlezu, a kako je tad istakao, nije imao ni struje ni vode. Oronuli zidovi puni vlage, šporet "smederevac" koji ne funkcioniše, propali kauč, oronuli kredenac, stari i razbijeni prozori, stare stolice, samo su neke od scena koje smo tad tamo zatekli.

On nam je tad otkrio da je utehu pronašao u alkoholu.

- Kad popijem alkohol, onda sam super. Sada sam malo popio, tri pelinkovca. Tetku, koju najviše volim, zbog toga nerviram, i kažem joj da ću prestati kad bude bolje. Ne može da mi pomogne ona kod finansija, ima smešnu penziju, jadna. Međutim, ima drugih koji mi pomažu, sada su počeli da uplaćuju, nadam se da će biti okej - rekao nam je tad uplakani Slobodan.

