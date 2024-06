ŠTA ĆE REĆI MC STOJAN? Fudbaler odlepio za Zoranom Mićanović, poznati menadžer otkrio TAJNU

O rođendanu Zorane Mićanović, koji je pre nekoliko dana upriličila u Šapcu povodom 19. rođendana, a na kojem je okupila pola estrade, i dalje se govori, ali ne zna se da je naš reprezentativac u fudbalu (ime i prezime poznato redakciji) imao nameru da plati kompletan ceh.

foto: Privatna arhiva

U tome ga je sprečio poznati estradni menadžer Zvonko Grujić, poznatiji kao Rođa. Detalje je za Kurir ispričao upravo on. - Šta da vam kažem, zaljubio se čovek. Sve je to normalno i očekivano jer je Zorana atraktivna i lepa pevačica. Nije ni čudo što je vrhunski fudbaler, koga godinama poznajem, odlepio za njom. Zna da nas dvoje sarađujemo i uvek me pita za nju. Želeo je da se upoznaju i da joj plati kompletan ceh proslave rođendana. To bi bio njegov poklon, ali rekao sam da nije trenutak. Ona je srećno zauzeta, u vezi je sa MC Stojanom, i objasnio sam mu da je situacija veoma teška za realizaciju. Šta da radimo, on je reprezentativac Srbije, mora da se koncentriše na Evropsko prvenstvo i da vodi računa o tome, a videćemo šta će biti kad se sve završi - rekao je za Kurir Rođa.

Zvonko, Morava i Ćira na rođendanu kod Zorane Mićanović foto: Privatna arhiva

Prema njegovim rečima, na rođendanu je bio najveseliji: - Uh, baš je bilo lepo. Posebno kad je muzika došla za naš sto, gde je bio Ćira, Morava i ja. Kad je došao Bora, tek je nastala prava fešta. Najveseliji sto je bio naš. Zaista je to bilo jedno dobro veselje - rekao je menadžer za Kurir.

foto: Kurir

02:27 MUZIKA MI JE POSTALA DOSADNA, POČEĆU DA SNIMAM BLUZ Estrada šokirala: Vlada kriza pesama, NAJBOLJE MI PROLAZE OBRADE