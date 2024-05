TEA TAIROVIĆ PUKLA VIŠE OD POLA MILIONA EVRA! Pevačica u želji da oduševi fanove potrošila ČITAVO BOGATSTVO: Ne volim da pričam...

Tea Tairović izbacila je u 16 časova novi, 3. po redu, studijski album, sa čak 13 novih pesama i spotova za svaku od njih!

Mlada muzička zvezda koja je i sa samo dva albuma uspela da se pozicionira u sami vrh muzičke scene i da pravi solističke koncerte, i ovaj put kao autor potpisuje veći deo albuma, što je za nju bio veći izazov, ali i veće zadovoljstvo.

foto: Promo

Novi album nosi naziv "TEA", a nazivi novih numera su "Zbogom ljubavi", "Bakšiš", "Pozovi", "Tea", "Pec", "Naivčina", "Titanik", "Ola", "Nek ti je srećno", "Udri", "Ime mi je ljubav", te numera "TEANUCCI" koju je snimila sa popularnim Nućijem, a koja je ujedno i jedini duet na novom albumu.

- Rekla sam nedavno da su ove pesme sve moje boje, u svakoj me ima, ali za svoju publiku sam uvek i zauvek ću imati samo jedno lice. Svi koji me prate znaju da ne volim mnogo da pričam, nikada to nisam radila... Ne mogu da kažem i garantujem šta me čeka, ali znam da sam u svakoj pesmi dala svoj maksimum i verujem da će moji ljudi to i osetiti. Uvek jesu... Uživajte, pevajte, plešite, volite se, zato i radim sve ovo - poručila je Tea u zvaničnoj izjavi.

1 / 4 Foto: Promo

Već posle nekoliko minuta ljudi su i Tein Jutjub kanal i društvene mreže "zatrpali" komentarima, a svi su puni oduševljenja. "Ovo se čekalo, hvala ti", "Kakva žena... Sama napravi pesme i uradi to kao niko nikada, zaslužila si sav uspeh", "Kraljica je tu i to je tako", "Svaka ti čast, kakav projekat, 13 pesama i spotova... Ovako se ceni publika", samo su neki od njih. Kako se priča, ovo je Tein najskuplji projekat do sada, a cifra koja se spominje je daleko viša i od pola miliona evra.

Bonus video:

00:43 Tea Tairović priredila iznenađenje devojci iz publike