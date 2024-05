BAJAGA ODGOVORIO LAJBAHU: "...To je bilo pre više od 20 godina, i ako sam pogrešio, IZVINJAVAM SE"

Nakon što su se članovi benda Lajbah oglasili i poručili Bajagi da ne govori istinu kada je u pitanju njihov odnos sa grupom Ramštajn i mesto gde je taj bend svirao u Sloveniji, popularni beogradski muzičar kaže da se izvinjava ljubljanskoj grupi ako je pogrešio.

Momčilo Bajagić Bajaga je u podkastu “Agelast” Galeba Nikačevića pre nekoliko dana ispričao da je svojevremeno svirao sa Ramštajnom na jednom festivalu u Sloveniji, a potom ispričao i “anegdotu”, kako je tada Ramštajn tražio da se upozna sa svojim idolima, grupom Lajbah, ali oni to, navodno, nisu želeli, što je kasnije rezultiralo da ih Ramštajn odbije kao pregrupu na turneji.

Lajbah je tim povodom saopštio za portal „Headliner“ da to nije istina.

„Priča, koju sada širi Bajaga, spada više u folklor klasičnog srpskog humora i dementnog ribarskog preterivanja“, poručili su ćlanovi benda.

Momčilo Bajagić Bajaga kaže da se izvinjava Lajbahu ako je to što je rekao neistina.

– Ja njih gotivim, i to je bila priča koju sam tada čuo od organizatora. Pričao sam u podkastu gde je razgovor malo opušteniji, i nije mi bila namera da ih uvredim. Ceo smisao je bio da pričamo neobične stvari – kaže Bajaga i dodaje da je verovatno pogrešio i kada je ime mesta u Sloveniji u pitanju, jer je to bilo davno. A to su mu članovi Lajbaha takođe zamerili.

– To je bilo pre više od 20 godina, i ako sam pogrešio, izvinjavam se. To je bilo malo mesto pored Ajdovščine i sećam se da su momci iz Ramštajna svirali, ali su se tada drugačije zvali, nisam baš siguran – kaže Bajaga.

Lajbah, naime tvrdi u svom saopštenju da je Ramštajn svirao samo dva puta u Sloveniji, u februaru 2005. (Hala Tivoli) i aprila 2013. (Arena Stožice). Dok je Bajaga u podcastu rekao da su svirali u mestu Murska Sobota, na granici Austrije i Italije.

