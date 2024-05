"IDE U ŠKOLU U KOJOJ GA UČE DA RADI" Jovana Joksimović vaspita decu na POSEBAN NAČIN: "To je razmaženo, neprimereno, nepristojno!"

Voditeljka Jovana Jeremić iako je veoma uspešna u poslu, izuzetno je posvećena i suprugu Željku Joksimoviću kao i njihovoj deci Kosti, Srni i Ani.

Jovana godinama uživa u skladnom braku sa pevačem, a jednom prilikom je otkrila kako ona i muzičar vaspitavaju decu kao i da li postoje stvari od kojih nikada ne odstupaju.

- Ne odstupamo samo od toga da oni sutra budu dobri, normalni, vredni i pošteni ljudi. I to je nešto što deci može, ubeđena sam, da se pokaže samo primerom, što opet znači da nas dvoje moramo da damo sve do sebe, da budemo uzor i ta činjenica uveliko određuje i naše ponašanje. I prema njima i prema drugima i prema sebi. Sve ostalo su sitnice, one od kojih je sastavljeno svako odrastanje - rekla je Jovana i otkrila da li smatra da njihovoj deci otežava to što imaju poznate roditelje.

- Malo mi je neprijatno kada čujem takvo pitanje, pošto vrlo dobro znam koliko na ovom svetu ima dece i bez roditelja, ili koja rastu u bedi, pa ih niko ne pita da li im je to otežavajuća okolnost. I stvarno bi, po meni, bilo razmaženo, neprimereno i nepristojno, da se ja sada žalim na tu vrstu uslova u kojoj moja deca žive. Ona će sutra da budu svoja, poznata ili ne, svakako će imati niz situacija koje će da budu na ovaj ili onaj način teške i ja mislim da je to normalno i da nas dvoje samo treba na to da ih pripremimo.

Jovana je otkrila i da njen sin Kosta ide u školu u kojoj uči da radi.

- Škola u koju ide i odabrana je jer u njoj decu uče da rade, da budu odgovorni, da sami rešavaju sve svoje zadatke. Samim tim, naše učestvovanje u njegovom učenju je više na nivou igre, kroz koju, opet, dodatno razvija sve ono što uči u školi. Za sada sam i više nego zadovoljna. Vredan je on dečak - rekla je ona tada.

