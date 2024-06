"MARŠ BRE, JA TE NATERAO NA ODNOSE!" Ša doživeo pomračenje, Miona tvrdi da ju je ubrzao da budu intimni! Ucenio je RASKIDOM

Reper i učesnik "Elite" Nenad Aleksić Ša izgubio je živce nakon što je njegova devojka Miona Jovanović izjavila da ju je ubrzao sa intimnim odnosom. Njihova veza je trenitno na klimavim nogama, jer je on pred svima otkrio da su imali s***, što ona ne može da mu oprosti.

foto: Printskrin/Instagram

Njenu izjavila da je on ubrzao taj proces, Ša je shvatio kao da je izgovorila da ju je primorao na to zbog čega je izludeo. On joj je tražio da to demantuje, ali je ona ostala pri svom.

- Marš bre, sram te bilo da sam te ja terao na s*** - ljutito joj se obratio Ša, pa nastavio:

- Ja sam dečko debil, očigledno da sam retardiran. Još ispadne da sam te ja terao na nešto. Jel ste vi čuli ovo, kao da sam ja nju naterao na bilo šta - dodao je Ša.

- Što te boli istina, ja sam rekla da me nisi naterao, nego da si ubrzao proces - rekla je Miona, pokušavajući da mu objasni poentu njenih reči.

foto: Printscreen

On je ostao pri svom, pa ju je i ucenio raskidom.

- Ovo moraš da demantuješ sad ili smo mi završili. Da ne ispadne da sam ja neki bolesnik koji joj je na silu to tražio - rekao je Ša.

- Budaletino jedna, ja nisam rekla ni jedne sekunde da si me terao, samo sam rekla da si me ubrzao sa tim. Evo Marko je skontao a ti si budala jedna - rekla je Miona.

- Ako ne demantuješ završili smo, ovo je već bolesno što radiš, a ti znaš zbog koga - bio je uporan reper..

- Ajde sad skloni se i idi uživaj, nećeš biti namučen kao što si bio - rekla je Miona.

- Treba da je bude sramota, ovde si došla da se pereš preko mene, a ja više nisam budala - poručio joj je dečko.

Kurir.rs

