"SALE ĆE DA DOPUZI DO ONE SCENE" Suzana Jovanović otkrila kako je Popović slomio nogu: To loše utiče na njega!

Kreativni direktor „Grand“ produkcije Saša Popović, nedavno je doživeo nezgodu kada je padom sa stepenika polomio nogu, a njegova supruga Suzana Jovanović opisala je kako je došlo do toga.

-Sale ima jednu osobinu koju imam i ja, volimo da žurimo. Trči ovamo, trči tamo, moramo da stignemo i završimo i to bukvalno trčimo kroz kuću. Imamo stepenice gore za sprat i ja sam se par puta okliznula. On to nije uspeo, nezgodno je pao i kost je napukla. Tri nedelje longeta, posle vežbice i oporavak kakav sledi sa doktorima, fizioterapeutima. To mnogo loše utiče na njega zato što je navikao da bude hiperaktivan – objasnila je ona.

Uprkos prelomu noge i gipsu, Saša nije dozvolio da se otkaže snimanje tog dana, već se sa štakama pojavio u Grandovom studiju i još jednom dokazao da je surovi profesionalac.

Kako kaže Suzana, to je i očekivala od njega.

-Skoro je bio bolestan i vodio je „Zvezde Granda“. Nijednom nije bio odsutan da kaže „Sale ne može“. Uvek dođe i odradi posao, on je surovi profesionalac. On će da dopuzi do one scene, da sedne u stolicu, ali će doći da uradi emisiju – rekla je Suzana.

Suzana ponosno ističe da je mnoge stvari u životu naučila upravo pored Saše.

-Dosta sam naučila od njega i radila sam na tom strpljenju i mudrosti. Mislim da sam dostigla taj neki nivo i mogu za sebe da kažem da koristim razum uvek. Uvek sam se trudila da budem čovek i ono što ne želiš sebi nemoj ni pomisliti ni uraditi – zaključila je ona.

