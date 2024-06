"POBEGLA SAM OD KUĆE, MOJI SU BILI PROTIV TE VEZE" Viki Miljković otkrila detalje borbe za ljubav s Tašketom: Bila sam zatvorena

Viki Miljković imala je samo 18 godina kada je pobegla od kuće kako bi se udala za svog supruga Dragana Taškovića Tašketa. Pevačica i njena kuma Svetlana Ceca Ražnatović u isto vreme su upoznale svoje bračne supružnike.

- Iste večeri smo počeli da se zabavljamo. Bilo je to davnog 18. marta 1994. godine. I te večeri se desila sudbonosna veza i za mene i za nju - priča Viki.

Kako je navela, ko god kaže da u samom startu zna da je upoznao ljubav svog života - laže.

- To niko od nas nije mogao da zna. Mi smo bile jako mlade. Sreli smo se na jednom koncertu u Banja Luci. Ceca je znala da ćemo spavati tamo, ja ne. Tada sam prvi put krenula bez oca i te noći je kliknulo sa Tašketom. Divno smo se družili i te noći se desio samo prvi poljubac - rekla je pevačica i otkrila da je zbog ljubavi pobegla od kuće.

- Pobegla sam od kuće. Otac je tek kasnije saznao. Brat me je dovezao u Beograd. Moji su bili protiv te veze, a ja sam već tada znala da je to prava ljubav. Nikada se nisam pokajala. Srećna sam što sam poslušala svoje srce. Meni su oni branili svaki kontakt, svako viđanje. Čuli smo se tako što je mene uvek zvala neka obožavateljka, koja je ustvari bila Taške. On je dolazio u Niš, bio je više tamo, nego u Beogradu. Kada je i to bilo provaljeno, bila sam zavorena sa svih strana i nisam imala kud sem da se spakujem i odem za Beograd. Ispostavilo se da sam u pravu što sam slušala svoje srce - ispričala je pevačica jednom prilikom.

Ona i taške su u dugogodišnjem braku i imaju sina. Oni se bave i privatnim biznisom, imaju firmu za prodaju i opremanje luksuznih nekretnina i osim u Srbiji, posluju i u Turskoj, Dubaiju, Americi.

