POSLEDNJI SNIMAK SINANA SAKIĆA TERA SUZE NA OČI: Teško se razboleo, ali ga glas nije izdao, umro u zagrljaju voljene žene (VIDEO)

Legendarni pevač Sinan Sakić preminuo je pre šest godina, 01. juna 2018. a iza sebe je ostavio neizbrisiv trag kada je muzika u pitanju.

Pevač je svojim glasom i emocijom osvojio srca publike, te se njegove pesme i dan danas pevaju i veliki su hitovi.

foto: Dragana Udovičić, Petar Aleksić

Sinan se borio sa teškom bolešću, a neposredno pred smrt ustanovljeno je da mu je transplantacija jetre preko potrebna. Međutim, zdravstveno stanje mu se znatno pogoršalo i on je umro u svojoj 62. godini. Tri dana nakon smrti Sakić je sahranjen na muslimanskom groblju u rodnoj Loznici.

Njegova supruga Sabina bila je uz pevača do poslednjeg dana, a jednom prilikom govorila je kako je teško preboleti njegovu smrt.

"Usamljeno i ostavljeno. Nekako to nikada ne prođe. Volela bih da je živ, prosto sada kad trebamo uživati, ali to su sudbine. Trebalo mi je pet godina da prebolim, tek sada smo trebali da živimo. On je bio duša duše moje - rekla je Sabina, koja je za Kurir otkrila da joj je muž izdahnuo u zagrljaju.

Na jednoj stranici na društvenoj mreži Iks osvanuo je i poslednji snimak Sinana Sakića na kojem je već bio bolestan, ali ga moćni glas nije izdao.

Kurir/Blic/Preneo: I.L.

Bonus video:

02:07 PEVAO SAM I PRED OPERACIONI STO, ŠTA ĆU, MORAO SAM Legendarni Muharem Serbezovski otkrio šta mu je Sinan Sakić rekao PRED SMRT