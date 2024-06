ŠEMSA OTKRILA NEPOZNATE DETELJE O SINANU ZA KURIR: Govorio mi je da sam LUDA ŽENA, zbog jedne stvari ga je bilo sramota! (VIDEO)

U emisiju Divan Šou koja je bila posvećena muzičkoj legendi Sinanu Sakiću uključila se druga legenda koja je sa njim 10 godina bila u čuvenoj prvoj petorici čuvenog benda Južni vetar, Šemsa Suljaković.

Pevačica je bila vidno emotivna kada je govorila o svom kolegi:

- Moj Sindža je bio naj, naj! To je duša, duša od čovjeka. S njim sam se najviše privatno družila i bila kod njih i spavala i u Beogradu i u Loznici, kao da sam u svojoj kući.

02:49 ŠEMSA OTKRILA NEPOZNATE DETELJE O SINANU ZA KURIR: Bilo ga je sramota zbog jedne stvari koju sam radila, vikao mi AJDE LUDA ŽENO!

Kaže da je sa još jednim ćlanom prve petorke Južnog vetra, Miletom Kitićem volela da prića viceve koji su bili kako je rekla malo masnije zbog čega je Sinana bilo sramota.

- S Miletom sam recimo volela pričati viceve koje su malo masnijI, a Sindža nije to voleo. Bilo ga sramota. Nije on nikada psovo, nije govorio bezobrazne neke reči. S Miletom to ide samo tako, ono naše sarajevski žargon. A Sindža kad to čuje on viče: Dobro ajde luda, kako si žena luda! A srce mu i duša ko čitav svet. Njega sam najviše volila. Stvarno, ne zato što njega više nema, nego i ja sam njega najviše volela i uvek ću ga voleti.

