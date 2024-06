JOVANA PAJIĆ SE VRAĆA NA MUZIČKU SCENU! Pevačica se razvela, sredila život i sada PEVA

Jovana Pajić u velikom stilu se vraća na muzičku scenu.

Nakon razvoda od supruga Aleksandra Cvetkovića ponovo je na estradnom nebu. Ovoga puta novim projektom. To je potvrdila u razgovoru za Kurir.

foto: Vladimir Nićiforović

- Čim me je Bane Opačić nazvao odmah sam prepoznala ovu pesmu. Znala sam da je to to! Snimila sam je bukvalno za jedan dan. „Ludilo moje“ je za mene ludu i svaku ludu koja ludilo traži, sanja, mrzi i prezire, ali ne može bez njega“, rekla je ona.

foto: Vladimir Nićiforović

Pevačica se na javnoj sceni pojavila pre tačno 20 godina. Prvi put je to bilo u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" kada je dogugurala do finala. Bila je članica sastava „Ministarke“. Do sada je objavila više od 10 singlova kao i nekoliko duetskih pesama koje su uvek bili među najslušanijima.

foto: Vladimir Nićiforović

Ipak, poslednjih godina je bila u žiži javnosti zbog razvoda. Sa supugom je bez medijske pompe odlučila da stavi tačku na zajednicu iz koje imaju dvoje dece.

foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija

- Svi uđemo u brak sa idejom da će trajati zauvek, a u međuvremenu se desi život, pa te demantuje. Ti onda na sve načine pokušavaš da rešiš problem koji je tekući, a zapravo od drveta ne vidiš šumu. Jednostavno, radiš na tome dokle možeš, dokle god ima dvosmerne komunikacije između partnera, pa idemo ka istom cilju, a kad si sam u svemu tome, neshvaćen, kada se ne razumeš kako treba, onda je taj teret postane baš težak da se nosi samostalno kroz život. Pogotovo kada imate decu kojima ste potrebni celi, u komadu, stabilni i prisutni u njihovim životima. Onda imate odgovornost prema sebi da se izmaknete iz te toksične sredine, prvenstveno zbog njih, ako već nema pomoći. Mislim da je važno boriti se, ali je podjednako važno i odustati kada vidiš da nema pomoći. Moraš da budeš primer svojoj deci, oslonac. Posle razvoda više ne postoji taj porodični stub, on je malo ćopav, ali mora biti dovoljno jak da podnese sve ono u čemu će, u ovom slučaju jedan roditelj, biti spreman da podrži sve to- objasnila je ona za Blic.

01:14 ĆERKA SINANA SAKIĆA EKSLUZIVNO ZA KURIR: Kad je tata bio u bolnici, na uvo mi je otpevao pesmu koja je NOSILA JASNU PORUKU