NAKON ZASTRAŠUJUĆIH KADROVA, SANJA GRUJIĆ POKAZALA KAKO SADA IZGLEDA! Njene fotke su zabrinule mnoge: Sama sam napravila problem

Bivša učesnica "Zadruge", Sanja Grujić, otkako se pojavila pred kamerama rijalitija, svojim fizičkim izgledom izaziva brojne komentare.

Kako je i sama istakla, često je dobijala uglavnom negativne komentare na račun usana koje je uradila. Ispale su veće nego što je želela, pa je nedavno odlučila da ih koriguje i smanji.

- Obraćam se svim devojkama koje su želele da podelim sa njima svoje iskustvo. Ovo je moja prva fotografija odmah nakon vađenja biopolimera. Narednih sedam dana do vađenja konaca deliću sa vama svakodnevno svoje iskustvo. Bez otoka, bez bola, bez bilo kakve izobličenosti - napisala je Sanja nedavno, pa objavila zastrašujuće fotografije gde je bez cenzure pokazala kako izgledaju njene usne u procesu oporavka.

foto: Printscreen/Instagram

Sada, kada se delimično oporavila, Grujićeva je gostovala u jednoj emisiji gde je pokazala kako izgledaju njene usne nakon vađenja biopolimera, a zatim ispričala kroz šta je prošla.

- Savetujem svim devojkama da nikada ne rade na svom telu nešto što je trajno. Ako žele promenu, neka to bude neki polutrajan tretman, nešto neinvazivno. Neće imati posledice i problem kakav sam sama sebi napravila. Bila sam mlada i luda, pa sam uradila biopolimer i to u količini koja uopšte nije bila priklada sa mojim lice. Ljudi su mislili da sam ja to popravljala više puta, međutim, meni je iz prvog puta ispalo tako ogromno, iako to nije bila moja želja. Sreća u nesreći, zapala sam u ruke dobrog doktora koji je to sredio - istakla je Sanja i dodala:

- Sad sam prezadovoljna, kad se pogledam u ogledalo kao da vidim drugu osobu. Gornja usna mi je još pod otokom, to nije tako brz oporavak, još će splasnuti i usne će dobiti pravi oblik - navela je bivša zadrugarka.

kurir.rs/telegraf

Bonus video:

04:25 Sanja Marinković izjava