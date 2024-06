CECA GODINAMA KRILA OD JAVNOSTI BOLEST! Telo joj je slalo signale da nešto nije kako treba, ovo su DETALJI BORBE

Svetlana Ceca Ražnatović svojevremeno je otvoreno govorila o vremenu kada je imala ozbiljnih problema sa hormonima, zbog čega je izgledalo kao da se ugojila čak desetak kilograma.

Tada je slušala svoje telo, uz savet lekara i adekvatnu terapiju povratila je svoje zdravlje i liniju, a o borbi sa bolešću otvoreno je govorila.

foto: Damir Dervišagić

- Izgledalo je kao da sam se strašno ugojila. Kako sam sredila taj zdravstveni problem, meni se odjednom vratilo moje telo i svi su mi rekli da sam se prepolovila. Imam neki ženski hormonski disbalans, nije ništa strašno. To je ženska faza od godinu dana. Sve se izdešavalo tokom 2015. i 2016. godine. Telo mi je signaliziralo da sa mnom nešto nije u redu. Kada sam primetila simptome odmah sam se obratila lekaru. Sve sam regulisala i nisam više oticala. To oticanje mi je bio najveći problem. Savetujem svima da čim primete da im nešto sa zdravljem nije u redu ili neku promenu na telu, da odu kod doktora. Zaista više ne bih pričala na tu temu ipak je to moja intima i ne želim da baš sve izlazi u javnost - ispričala je Ceca svojevremeno za medije.

foto: Damir Dervišagić

Od tada pa do danas zdravstveno stanje Svetlane Cece Ražnatović u najboljem je redu, a ona zaista izgleda bolje nego ikad pre.

Pored redovnih terapija, ona je izmenila svoju ishranu, otpočela sa redovnim treninzima i sada u svome telu i zdravlju uživa u potpunosti.

Bonus video:

02:21 Ceca izjava 1