BRAK SA DARKOM LAZIĆEM JOJ BIO PROBA! Ana Sević otkrila kakve trikove ima sa mužem: Najvažnije je da se žena...

Pevačica Ana Sević uživa u srećnom braku sa Danijelom Nedeljkovićem, a kao što je poznato, pre njega je bila udata za pevača Darka Lazića.

Ana se sada našalila da joj je prvi brak bio proba, a da u drugom zna šta i kako da radi. Ona je tako otkrila i kakve trikove ima i šta radi za sebe, ali i za svog partnera.

foto: Petar Aleksić, Zorana Jevtić

- Žena od prvog dana, kao i muškarac, moraju da razmišljaju o tome... Ne smeju da izgube sebe nikako! Nažalost, više je takvih slučajeva nego onih drugih - kaže Ana Sević i nastavlja:

- To je nešto o čemu se razmilja od samog početka, posle kada dođu takvi problemi, kasno je! Moraš imati rituale za vas, bez obzira na decu. Mi se baš tako ponašamo.

foto: Damir Dervišagić

Ona je potom otkrila i šta to radi sa suprugom.

- Putujemo, pošaljemo decu na selo, odvojimo vreme za nas! Imamo ručak zajednički i to je mnogo važno. Mislim da sve može da se ishendluje. Ne sme žena ni fizički da se zapusti, to je jako bitan faktor u tom odnosu - rekla je Ana u Magazinu In.

kurir.rs/pink

Bonus video:

00:33 Ana Sević sa suprugom kod Darka na slavi