"UMIVAO SAM SE I VIDEO SVOJU KOSU U RUKAMA" Bojan Marović preko noći ostao ćelav, a onda doneo drastičnu odluku

Mnogi poznati muškarci podvrgli su se transplataciji kose, a jedan od njih je i pevač Bojan Marović (40).

foto: Privatna arhiva

Pevač je otvoreno govorio koliko je bio nezadovoljan činjenicom da je izgubio kosu, zbog čega je posetio jednu kliniku u Sarajevu gde je presadio kosu.

Jednom prilikom Marović je ispričao kako mu je šaka bila puna kose, što ga je zaprepastilo.

foto: Printskrin/Instagram

"Vozim se na svirke nekim besnim kolima, a zapravo kad dođem kući katastrofa. Ja sam samo jurio da ne budem kod kuće, da budem sa publikom, svirao čelo jer tad ne mislim ni na šta. Kad sam završio Akademiju samo sam bacio indeks i rekao to je to, dobro sam se isplakao, jer mi je muka bilo od svega - govorio je Marović i dodao:

foto: Printscreen/Novo jutro

- Najviše me pogodilo kad sam se probudio u jednom hotelu, više ni ne znaš gde se budiš, koji je grad. Otišao sam da se umijem i video sam svoju kosu u rukama. Video sam dva pečata na temenu i tad sam se olindrao i rekao to je to, kraj priče, više mi ne treba niko, sve ću sam", rekao je Bojan ranije u emisiji "Kec na jedanaest".

