"ZABRANJUJE SE ..." JOVANA JEREMIĆ OBJAVILA SPISAK ZABRANA U EMISIJI! Važi za sve goste i kolege, OVO su nova pravila ponašanja

Voditeljka Jovana Jeremić često se nađe na meti kritika zbog svog britkog jezika ali je to ne sprečava da uvek jasno kaže ono što misli.

foto: Printskrin/Instagram

Na svom Instagram profilu voditeljka je sada objavila pravila ponašanja koja važe za goste njene emisije i to ceo spisak.

- Zabranjuje se ulazak u studio dok gosti ne budu prozvani da uđu - glasi prvo pravilo.

foto: Printskrin/Instagram

- Zabranjuje se stajanje na ulazu u studio - navela je Jovana i nastavila niz:

foto: Printskrin/Instagram

- Zabranjuje se gledanje i zapitkivanje voditelja u pauzi - još jedno je od pravila Jeremićeve.

foto: Printscreen

Podsetimo, Jovana je nedavno odgovorila na negativne komentare nakon gostovanja u jednoj emisiji političkog karaktera i bez dlake na jeziku odbrusila:

- Mnogi komentarišu da ne mogu da me prepoznaju u "Hit tvitu", ja im poručujem da ne znam za kakvu su me smatrali. To, pak govori o njihovom koeficijentu (ne)inteligencije i manjku iskustva da procene unapred ispravno i analitički tačno. Za razliku od većine foteljaša, kao i onih koji to žele postati, ja se jesam školovala ozbiljno za politiku i društvene teme - rekla je Jovana, pa nastavila:

- O tome postojano i neizbrisivo svedoče moje diplome, pobede na međunarodnim takmičenjima u diplomatiji, kao i državnim takmičenjima u besedništvu i republičkim takmičenjima iz srpskog jezika. Mene zovu kraljicom čuvene "Petice", najvećeg amfiteatra Radomira Lukića na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. I to uvek bude tako kad se ne informišete, a potcenite protivnika, koji uzgred rečeno, jeste fatalna plavuša sa telom Monike Beluči, mozgom Čarlsa Bukovskog, a odlučnošću vojvode Živojina Mišića - poručila je Jovana.

