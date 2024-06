"NISAM GA PREPOZNALA" Lepa Lukić o prvom susretu s Bokijem 13 nakon njegovog izlaska iz zatvora! Ovako sada izgleda

Šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, nedavno je posetila prijateljica iz rijalitija "Veliki brat", pevačica Lepa Lukić.

Ona je otišla u Skoplje kako bi posle nekoliko godina videla Bokija, a sada je otkrila i detalje njihovog susreta.

- Boki me pozvao da pevam i sredio mi jedan nastup i tada smo se videli. On je odlično. Smršao je čovek 30 kilograma. Ja njega baš volim. Poštovala sam ga uvek. Baš je duhovit. Družimo se već 15 godina. Ne žali se uopšte. Ja nisam želela da ga ispitujem. Izgleda mi odlično. Može da bude manekan sada, nisam ga ni prepoznala. Pojavio se s leđa i samo me zagrlio i poljubio me - ispričala je Lepa u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Mnoge njene kolege nastradale su u saobraćajnim nesrećama, a sada se ona prisetila svog iskustva kada je saobraćaj u pitanju.

- Ja nisam uplašena od automobila. Svako da zna šta će mu se desiti, ne bi ušao u auto. Sve je sudbina. Nikada nisam imala neku saobraćajnu nesreću. Što se tiče one nesreće kada je poginula Silvana Armenulić, trebalo je i ja da budem u tim kolima. Ja sam se tog dana uspavala i nisam otišla na taj koncert. Dogovarala sam se sa Silvanom da da putujemo zajedno, i eto... ona je poginula. Da sam i ja otišla, završila bih zauvek. Od tada ja ne vozim kola, zašto da izazivam sudbinu - zaključila je Lepa.

