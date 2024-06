IZ BEDE I NEMAŠTINE DOŠLI DO MILIONA: Vodili stoku na ispašu, spavali na strunjačama, imali poljski WC, delili jaje na 4 dela...

Estradna scena šarenolika je sa pevačima i pevačicama različitog obrazovanja, pogleda na svet, karaktera. Dok su jedni živeli ušuškano i pre nego što su počeli da se bave javnim poslom, drugi nisu imali ni ono osnovno. Mnogi od njih odrastali su u nemaštini i teškim uslovima, a svojim radom uspeli su da zarade dovoljno novca da sebi obezbede i više nego lagodan život kojim žive danas, ali gorak ukus prošlosti zauvek će ih pratiti.

Seka: Dobili smo sobu od škole na korišćenje

Seka Aleksić danas sa svojom porodicom živi život iz bajke. Ona je svoju vilu sredila kako je želela, redovno sa porodicom ide na egzotična putovanja, a pored toga je odlučila da se posveti i poljoprivredi, budući da je uvek volela životinje. - Nije me bilo sramota što nekada nisam imala za užinu, ekskurzije, sa tim sam naučila da se izborim i zbog toga sam danas jaka i ne dam na sebe i svoje. Živeli smo godinama u sobi koju nam je škola dala da koristimo, spavali smo na strunjačama, a šporet dobili na poklon. Tako da nemanje novca meni danas nije strano i taj osećaj nisam izgubila ni sada kada imam mnogo više. Bila sam srećna i tada i sada, to nije stanje mog novčanika, nego duha - istakla je pevačica svojevremeno.

Brunclik: Delili smo jaje na četiri dela

Životni put pevačice Zorice Brunclik takođe nije bio jednostavan. Ona je odrastala rastrzana između bogatstva i siromaštva, budući da joj je otac bio imućan, a majka je imala veoma malu platu. - Živeli smo u najvećoj bedi jer je majka imala jadnu platu. Ne postoji ništa čega bih volela da se setim iz tog perioda, što ne znači da ga se stidim. Svi smo živeli zajedno. Svojim očima mogla sam da se uverim koliko je težak posao radila u ciglani, jer nam je donosila svoj doručak koji se sastojao samo od četvrtine vekne hleba i neke paštete ili mesnog nareska. Živeli smo u velikoj nemaštini jer je imala jadnu platu, pa se dešavalo da smo jedno jaje delili na četiri dela. Jedne godine mama mi je kupila broj veće cipele da bih mogla da ih nosim nekoliko sezona. Kao nove bile su mi velike, a kada su mi postale taman, đon se pocepao, pa je očuh morao da ih veže žicom - ispričala je Zorica jednom prilikom za medije.

Bojanić: Kupali smo se u štali kod konja

Pevač Miloš Bojanić je, zahvaljujući uspešnoj karijeri, uspeo da zaradi pravo bogatstvo, ali se ne stidi da govori o tome koliko je teško odrastao. - Rođen sam u zdravoj porodici u jednom selu u okolini Bijeljine. Bili smo skladna porodica i ništa nam nije nedostajalo. U to vreme nismo ni znali šta je kupatilo, jer ono nije ni postojalo. Nismo imali toalet u kući, već poljski ve-ce, a kupali smo se u štali kod konja. Ali to je tada bio normalan način života. Tako je živelo celo selo - rekao je on jednom prilikom.

Goca: Zbog hleba i margarina i danas vučem gastritis

Gordana Goca Lazarević nekoliko puta je pričala o najbolnijim trenucima koje je u detinjstvu proživljavala. - Mi smo preko nedelje mazali pašteticu i margarin na hleb. Nismo znali ništa drugo. Dok strina ne dođe. Otud i moj gastritis, koji vučem od ranog detinjstva. Moram da kažem da nikada nismo bili gladni. Čokoladu smo kupovali jednom mesečno, ono malo "životinjsko carstvo" - rekla je pevačica, pa dodala - Mama i tata su trbuhom za kruhom otišli u inostranstvo. Ostavili su mene i brata kod strica i strine. Onda je i strina morala da ide da radi, pa je ostavila mene i brata u kući u šumi sa jednim neuglednim čovekom da nas čuva. Nije se presvlačio po deset dana - priseća se pevačica.

Ojdanić: Odrastao sam samo na krompiru

Era Ojdanić takođe je odrastao u siromaštvu, a jednom prilikom je i podelio jednu scenu iz detinjstva koje se prisetio. - Tražio sam majci hleba, i vukao je za suknju. Moja majka Radina rekla je: 'Aco, sine, nema majka hleba da ti da, čekaj da idem u trap, da izvadim krompira.' Moja majka je tada izvadila pet-šest krompira, obarila ih i dala mi da ručam. Nisam imao šta da jedem sa krompirom, a baba je imala sok od sira. Majka mi je sipala sok u zemljanu čašu i pomešala sa krompirom. I danas mi je to slatko. Taj ukus uvek mi stoji u duši i u sećanju. Nikada ga neću zaboraviti - rekao je Era.

Jevtićeva: Iz škole sam vodila krave na ispašu

Pevačica Biljana Jevtić godinama je u skladnom braku sa kolegom Acom Ilićem, sa kojim ima i sina. Njih dvoje su vrednim radom sebi obezbedili krov nad glavom i pristojan život, a pevačica je jednom prilikom otkrila da nije odrastala u izobilju.

- Šta sve nisam radila. Nekad me je otac nervirao kad nas je budio u pet ujutru da obavimo sve poljoprivredne poslove. Imali smo veliko imanje, živeli smo od toga. Ustajali smo jako rano i skoro do 23. godine sam radila, bez obzira što sam išla u srednju školu. Dođem iz škole i pravo u njivu, nije bilo "neću" i "ne mogu". Morala sam i svinje da teram na pašu. Snalazili smo se, pustimo krave na ispašu, one imaju kukuruz, najedu se i spavaju, a mi se kupamo u reci. Mi smo se zabavljali i igrali, meni to nije bilo opterećenje - prisetila se pevačica.

