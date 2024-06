SVIRAJU SVE OD SILVANE DO NIRVANE! Povukli potez o kome se priča: Moćna sedmorka osvojila publiku širom Srbije, evo šta su uradili

Čačanski Teatar Dur, koji je nedavno snimio pesmu "Da zaboravim", čiji je autor njihov basista Nikola Vranić, a za postprodukciju i mastering bio je zadužen naš proslavljeni harmonikaš Aleksandar Sofronijević, oduševili su publiku širom Srbije i regiona spojem nespojivog.

Ovaj bend se razlikuje od svih drugih koji trenutno postoje na javnoj sceni, baš zbog toga što je sastavljen od muzičara koji su se do sada bavili potpuno različitim i gotovo nespojivim žanrovima. Pesma "Da zaboravim", zato je zaintrigirala domaću i regionalnu javnost i osvojila srca slušalaca, o čemu svedoči više stotina hiljada pregleda na Jutrjubu i striming servisima.

foto: Bojan Stevanović

Bend postoji od 2012.godine. Sastavljen je od muzičara koji imaju različita interesovanja i muzička znanja.Nikola Vranić je za basom, Savić Aleksandar za bubnjevima, a najviše su bili istaknuti baveći se rok muzikom. Za giratrom je Marko Miladinović. Tamburaš i pevač je Vlade Milovanović. Harmonikaš je Radovan Đokić, dok vokale pevaju Svetlana Vukomanović i Srđan Zarić - na svoje speficične, a idealno uklopljene načine.

Ceca je obraživala i stranu muziku, a Srđan domaću. Jovan Tošić, klavijaturista u bendu, do sada je radio zabavnu, domaću muziku. Svako ima svoj zadatak i svoja zaduženja i sve navedeno je bendu Teatar Dur omogućilo da pokrije jedan zaista širok repertoar, što ih razlikuje od ostalih bendova.

"Da zaboravim" je Nikola napisao i zamislio je da je ponudi nekom drugom pevaču. Međutim,članovi benda su bili za to da naš pevač Srđan otpeva tu numeru i da to bude pesma Teatar Dura. Nakon snimanja, numera je zainteresovala i ljude iz studija i produkcijske kuće AS StudioTon, koji su uradili postprodukciju i mastering. Snimljen je i spot i započeta je saradnja na obostrano zadovoljstvo", kažu članovi ovog nesvakidašnjeg benda, koji, pored Vranića, čine basista Nikola Vranić, bubnjar Aleksandar Savić, gitarista, gitarista Marko Miladinović, tamburaš i pevač Vlade Milovanović, klavijaturista Jovan Tošić, harmonikaš Radovan Đokić, te čak dva vokala", rekli su Svetlana Vukomanović i Srđan Zarić iz benda.

foto: AS STUDIOTON Sound Production

Inače, Sofronijević je takođe pokazao svoju i svestranost produkcije AS StudioTon saradnjom sa velikim brojem pevača i muzičara iz više žanrova, od Nedeljka Bilkića i Snežane Đurišić, do Sashke Yanx i Jelene Pajić.