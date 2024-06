DALILA DRAGOJEVIĆ OVO BRUTALNO PONIŽENJE VERICI RAKOČEVIĆ NIKADA NEĆE ZABORAVITI! Evo kako ju je kreatorka ukopala: "Monstruozno"

Drugoplasirana takmičarka pete sezone "Zadruge", Dalila Dragojević svojim postupcima pred kamerama, izazvala je masovne reakcije javnosti, mahom, negativne.

Brojne javne ličnosti dale su tada sud na javnu preljubu koju je učinila Dragojevićka. Ona je sa svojim rijaliti-cimerom Filipom Carom prevarila svog tadašnjeg supruga Dejna Dragojevića.

foto: Tamara Trajković, Nenad Kostić

Na ovu situaciju nije ostala imuna ni naša poznata kreatorka Verica Rakočević, koja je svojevremeno dala svoj sud.

- To je tolika monstruoznost, ovo uopšte nije benigno. Da li je moguće da smo okruženi takvim monstrumima? To je moje jedino pitanje na tu priču, to su takvi monstrumi u ljudskom obliku. Ja pratim društvene mreže, kada pogledam to, ja govorim samo o toj ženi (Dalili) - rekla je Verica.

- Pitam se da li u jednom takvom ljudskom obličju postoji tolika količina bezosećajnosti, toliko odsustvo empatije, tolika nemoralnost... Kad kažem nemoralnost, uopšte ne mislim na odnos s drugim muškarcima, nego na nemoralnost u odnosu na drugo ljudsko biće. Ja kad gledam te klipove, ja ne znam... Meni je to užas - dodala je kreatorka u emisiji.

foto: Printscreen

Podsetimo, Dalila Dragojević ostavila je svoju rijaliti-prošlost, kao i priču o propalom braku i sada uživa u ljubavi sa Markom, kod kojeg boravi često u Americi.

