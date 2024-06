BARBARA BOBAK UDARILA NA KOLEGINICU! Nije štedela reči: Duže su od mene na estradi, a boje me se

Folkerka Barbara Bobak je za veoma kratko vreme stekla status jedne od traženijih pevačica na estradi, a zbog toga je, između ostalog, osetila i sujetu koleginica na svojoj koži, kako ističe.

- Osetila sam da me neke ne "mirišu", ali, dobro, šta da radiš?! Ne može svako da te voli. Najjače od svega je to što se to uglavnom dešava sa onima koji su duže od mene na estradi. Ipak, to mi na neki način i prija. U fazonu sam: "Pa, ti se mene bojiš!" - istakla je Barbara u emisiji "In3gantno".

- Ja nemam problem sa tim. Nisam kao oni koji govore: "Jaoj, kolege su sujetne, sabotiraju me!". Slobodno pokušajte, ali ja tu postojim - zaključila je Bobakova.

Podsetimo, Barbara Bobak, stekla je veliku popularnost poslednjih godina kada se proslavila pevajući obrade poznatih hitova, ali i nakon veze sa Darkom Lazićem, nakon čega je nastavila da gradi uspešnu pevačku karijeru

