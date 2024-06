IMALA NERVNI SLOM, ZBOG UCENE NIJE MOGLA DA SE RAZVEDE: Verica Šerifović plaćala bivšem mužu KOCKARSKE DUGOVE

Pevačica Verica Šerifović iz braka sa Rajkom Šerifovićem ima ćerku Mariju Šerifović, a malo ko zna da njen život nije bio nimalo lak.

Verica Šerifović je zbog ljubavi napustila gimnaziju, a od samog početka bračnog života pevačica je doživljavala i psihičko i fizičko nasilje, ali je zbog ćerke Marije odlučila da ostane pored supruga.

- Kada je Marija bila mala, želala sam da napustim Rajka i podnela sam papire za razvod, ali on je imao veze u Kragujevcu i uspeo je da smuva da Marija pripadne njemu. Doživela sam jači nervni slom i rekla: "Ma, neka mi bude kako bude. Odustajem od razvoda, odustajem od svega". Sad posle toliko godina mogu da kažem, možda je to tako moralo da bude - ispričala je svojevremeno Verica i priznala da je njen bivši suprug imao problema sa alkoholom.

- Prosto ne mogu da verujem da dve čašice rakije mogu da promene čoveka. Njega su svi voleli jer je društven, drug do koske, ali kad popije dve, tri to više nije taj čovek. Teško sam se nosila sa tim, nisam samo ja, svi smo, i svekar, svekrva, jetrva… - pričala je pevačica i otkrila zbog čega je trpela.

- Bila sam dete, šta sam znala sa 18 godina. Mnogo sam krila, čak i od roditelja. Tata da je znao, on bi ga odrobijao. Dobro, nekad sam mogla da sakrijem, nekad nisam - prisetila se svojevremeno pevačica.

- Rešila sam da kad Marija završi gimnaziju da to prekinem. Mislim da sam imala najtužniji i najkraći sporazumni razvod u istoriji. Rajko je voleo da se kocka i jednom tipu je dugovao neke pare, došao je kući i rekao mi: „Moraš da mi daš pare da vratim“,i ja mu kažem: „Ok, koliko je to?“, a on odgovori 1.000 maraka. I ja iz šale kažem da ću mu dati 1.500 maraka, ali da potpiše sporazumni razvod. I on samo kaže: „Nema problema, pozovi advokata i daj mi pare“. Ja reko’ polako, da odemo mi prvo kod advokata. I odemo, potpisa se on, uze pare i ode, a ja žena razvedena - pričala je ona i dodala:

- Našla sam se u čudu, taj osećaj - da li da plačem, da li da se smejem. Advokat me gleda i kaže: „Vera, hoćete čašu vode?'“, a ja ga pitam: „A je l’ mogu da dobijem neku lepu kafu? I da me ništa ne pitate“. Gledam onu kafu, pušim cigaretu i pitam samu sebe- dvadeset i nešto godina, toliko energije, da ne pričam o svojoj lepoti, mladosti, pevanju, parama, kuvanju, svega da se to odjednom preseče. Verovatno je on mislio da papir trpi sve -ispričala je Verica koja se od Rajka razvela 2003. godine.

