"ŽENA JE SVE TO RADILA ZBOG PARA" Aca Bulić konačno otkrio sve iz odnosa s Kačavendom: Zvali su policiju! Ovo kaže o pretnjama

Dragan Aca Bulić bez zadrške je pričao o svom životu, odrastanju na beogradskom asfaltu, ocu Jusi Buliću, ali i o Ani Ćurčić, zbog koje se prošle godine našao u medijima.

Podsetimo, tokom njenog učešća u "Zadruzi", on ju je zdušno branio, kao i Milena Kačavenda, o kojoj je takođe sada pričao. On je priznao da je na početku haosa između njegove bivše devojke Ane Ćurčić i njenog bivšeg nevenčanog supruga Zvezdana Slavnića mislio da je sve dogovor između njih.

- Čak i ja nisam bio siguran jedno vreme da se njih dvoje nisu dogovorili nešto. Međutim, kako je teklo vreme, ono je bilo, ne da je bože ijednoj ženi, stvarno - rekao je on u emisiji "Razotkrivanje".

Aca Bulić je otkrio u kakvim je sada odnosima sa Anom.

- Kada trebamo jedno drugom, pozove se telefonom. Tu smo, pustimo poruku, šta goda treba, tu smo.

Novinarku je zanimalo šta se dešavalo između Ćurčićke, njegove nevenčane supruge Anđele i njega, pošto je on nakon "zadruge" obnovio vezu s Anom koja nije potrajala.

- To je bio period kada nisam bio s Anđelom. Njoj sam prvog dana objasnio o čemu se radi, ona je to prihvatila. Nijednoj ženi ne može da bude pravo, ali opet, bože moj, eto vidiš šta život donese. Meni je, na primer, prijalo što ona ima takav odnos prema svemu tome, što je mene kao muškarca ispoštovala, iako joj neke stvari, poput medija, nisu prijale. Bilo je tu puno nekih porodičnih problema, svi smo imali zbog te "Zadruge" neke turbulencije u međuljudskim odnosima, ali opet, eto, vidiš, izašli smo iz toga onako kako treba. Nije ti pravo da te komentarišu neki likovi. Imaš neke kodekse, hrabar si u nekih situacijama, a doživiš da te neki nebitan lik pljuje javno - ispričao je Bulić pa je progovorio i o poznanstvu s Milenom Kačavendom, koja je bila Anina bliska prijateljica, a sada su na sudu.

- Žena je verovatno sve to radila zbog para, nemam pojma. Ja sam nju upoznao, dovela ju je na stadion naša drugarica Zoja. Kao, ako hoćeš da pomogneš Ani, pa smo odradili taj neki lajv i posle toga ona je krenula da dolazi češće. Ja sam nju shvatao kao Aninu podršku, bili smo zajedno u par emisija. Ona je davala izjave kakve je davala, okej, ja sam predstavljao sebe, radili smo za Anu, ona opet sebe, čak mi je bila i simpatična u nekom momentu. Kad je ulazila u "Elitu", krenula je priču, počela da pljuje po meni, po Ani pljuje već duže. Kad je to počelo između njih dve, pokušao sam da izbalansiram, da smirim. Stvarno mislim da ne treba ni jednoj, ni drugo to. Ali okej, ona je takva, okej, ja sam mogao hiljadu ružnih stvari da kažem za nju, međutim neću. Ne interesuje me žena uopšte, sve što je rekla za mene, nije mogla da kaže istinu, ovo je radila u ratu zbog gledanosti, zbog para, čak je optužila i Anđelu da ju je napala. Zvali su policiju, videli su da to nema veze s vezom. Srele su se, kako je meni ispričala Anđela, u nekom restoranu, popričali su pet minuta i to je to. Nikakve pretnje, ništa.

