ABRONOŠA DONOSI TAČNE INFORMACIJE IZ PRVE RUKE! Visoki privodi gradske lepotice, Krofnica zavela Tupka

Mnogo sam se umorila, drage moje abronošice, od ovih tračeva, ne mogu više. Previše ima tajnih skandala.

Nikako sve da postignem. Ali šta ću, moram da vas obradujem najnovijim informacijama iz sveta šou-biznisa, sporta, pa i one sive zone. Svašta se dešava, a ja znam da vi tačno otkrijete na koga vaša omiljena abronošica misli. Da krenemo od najsočnijeg trača. Glumac, zvaćemo ga Visoki, kako se razveo, tako se bacio u promet. On je veoma uticajan, cenjen i poštovan, ali rešio je da živi drugu mladost. U stanu gde živi sam, posećuju ga veoma zanimljive dame. Svašta tu može da se vidi. Plavokose, crnokose, zlatokose... Ordiniraju i uživaju. Kažu da je veoma dobar ljubavnik, a on nikad nije bolje izgledao. Bacio se na trening, pliva, trči, vozi bajs. Sve postiže, a odlučio je da se više ne zaljubljuje, niti će da se ženi, ali zato menja devojke koje mu same dolaze na noge. Zato su sve gradske lepotice odlepile. Međutim, one se nadaju da će on da ih angažuje za neku ulogu u filmu, ali od toga nema ništa. Jako je teško ubaciti netalentovane dame koje žele da budu u sedmoj umetnosti, ali one ne odustaju. Međutim, ne znaju jedna za drugu. Biće tu belaja kada se sazna.

A do tada da vam ispričam nešto o jednoj pevačici, neka se zove Krofnica. Zavela je fudbalera Tupka, koji misli da joj je jedini. Ali nije tako. Tupko služi da kupuje krpice, tašnice i mašnice, a ona je odlepila za jednim gradskim momkom. Krofnica želi da sedi na dve stolice. Malo je na terenu, malo u sivoj zoni, pa dokle potraje. Zasad dobro pliva. Međutim, zaljubljena je do ušiju u tog jakog dasu, a Tupko ništa ne provaljuje. On želi da se oženi njome, zaljubio se do ušiju posle samo jedne provedene zajedničke noći. Kakva je strast tu bila, može da se čuje u sportskim krugovima. Samo o tome priča, ne zanimaju ga ni lopta, ni teren, ni utakmica, već bi samo da bude s njom. A ona zavodnica prava, jeste malo buckasta, ali mu peva dok ga mazi, i to mu prija. Svašta se dešava, ljubavni trouglovi se prave, strasti se ne smiruju, a videćemo šta će biti sledeće nedelje.

