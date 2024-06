BIVŠI BUBNJAR YU GRUPE ŽENI SE SA VLASNICOM VILE! Kafanska pevačica mu zaludela mozak, uskoro SVADBA: Molila se Bogu da me upozna!

Bivšem bubnjaru YU grupe Slobodanu Jurišiću Juri, koji je nedavno na društvenom mrežama objavio da živi u nehumanim uslovima u Perlezu, u kući bez struje i vode, život se preokrenuo iz korena. Bukvalno.

Kako saznajemo, osim toga što je s Verom, gazdaricom kuće od 200 kvadrata u Banatskom Despotovcu, stupio u ljubavnu vezu, on uskoro planira da s njom uplovi i u bračne vode.

foto: Kurir/Maša Kostić

- Jura je kao tinejdžer. Dobrostojeća gazdarica kuće Vera je "odlepila" za njim i ispunjava mu sve želje. Dala mu je i automobil i džeparac. Oni žele da svoju ljubav podignu na viši nivo i pitanje je trenutka kad će to učiniti. Ne razdvajaju se ni na sekund. Jura se svima hvali da mu je ona dala šansu za novi život i da će joj biti večito zahvalan. Baš uživaju oboje. Ova vest je za mnoge šok, neki smatraju i da Jura sve ovo izmišlja kako bi imao krov nad glavom i novac, što mu je doskoro bio najveći problem. On tvrdi da se zaljubio i da je to sudbina - ispričao nam je naš izvor.

Pozvali smo Juru, koji nije hteo da nam kaže kad staje na ludi kamen, ali nam je ispričao da je njegova nova izabranica najdivnija žena na svetu.

- Vera je bila kafanska pevačica dvadesetak godina. Onda je s pevanjem prestala pre šest godina. Moja Vera ima dva sina i tri unuka, prodala je stan u Beogradu i doselila se u Zrenjanin. Jako je pobožna i svakog dana se molila Bogu da upozna nekog poput mene. Bila je sama 20 godina, a plaši se da bude sama u ovolikoj kući. Učinila mi se kao neka najdivnija osoba, i to samo po glasu. Ona je jedna divna žena - rekao nam je muzičar.

foto: Kurir/Maša Kostić

Podsetimo, kao što smo i pisali, Jura se već na sva usta hvali da uživa u ljubavi s novom partnerkom.

- Pre nekoliko dana u Zemunu su se sastali mnogi muzičari koji su svirali kako bi finansijski pomogli Juri. Tu su bili prisutni i Žika i Dragi iz Ju grupe i donirali su mu određeni iznos na račun. I sam Jura se tu pojavio s nekim prijateljima - kaže naš sagovornik i dodaje: - Prvo što je rekao kad je video članove svoje stare grupe bilo je da mu je drago što ih vidi, ali ih je i pozvao da dođu u Banatski Despotovac kako bi ih upoznao sa svojom novom devojkom, kod koje i živi već neko vreme. Oni su se malo zbunili, ali im je bilo drago kad se pohvalio da sad lepo živi, da ima auto i da je loš period sad iza njega - rekao nam je tad naš izvor.

foto: Kurir

Kurir.rs

