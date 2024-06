KAKO RADOJKA OD DŽENIFER? Dara do detalja iskopirala spot Džej Lo i Malume iz 2020: Novi skandal na pomolu, ovo joj NIJE PRVI PUT

Oko duetske pesme Dare Bubamare i Željka Nikolića "Infarkt duše" strasti nikako da se smire.

Nakon što je pevačica nedavno optužila Slobu Radanovića da joj je ukrao pesmu i sad na Jutjubu ispod pevačeve verzije piše da je popularna Novosađanka vlasnica numere, zahuktava se novi skandal. Ovog puta zbog spota.

foto: Printscreen YT

Kako se iz priloženih fotografija može videti, Dari i Željku i njenom timu saradnika ponestalo je inspiracije, pa su gotovo do detalja iskopirali spot za duetsku pesmu Dženifer Lopez i Malume "Pa' Ti + Lonely" iz 2020. godine. U ovom spotu koji samo na Jutjubu ima skoro 229 miliona pregleda, španski muzičar Maluma igra detektiva koji zavodi Džej Lo, pa s njom završava i u krevetu. Tokom noći u luksuznu vilu u kojoj spavaju upadaju specijalci i odvode Dženifer iz kreveta pravo na ispitivanje. Nju u stanici ispituje upravo Maluma u panciru, oko koga se sve vreme oko stola uvija zanosna Latinoamerikanka.

foto: Printscreen YT

Identične scene u spotu ima i Dara, koja se uživela u ulogu Džej Lo, dok je Željko - Maluma. Jedina razlika koja se može primetiti jeste u stajlingu svetske i naše pevačice, ali se i po bojama koje je Bubamara izabrala vidi da je i tu inspiraciju pronašla u pomenutom spotu.

foto: Printscreen YT

Inače, sama Dara je nedavno tvrdila da ju je u svom novom spotu za singl "Like What" iskopirala Kardi Bi, i to tako što su američka reperka i njeni saradnici ukrali ideju za pojedine kadrove iz spota za pesmu "Koka roka". Ipak, nije dugo trebalo da to isto uradi i plavokosa Novosađanka.

1 / 6 Foto: Printscreen YT

Podsetimo, mediji su svojevremeno pisali da je Dara iskopirala i Milicu Pavlović i njen stajling u jednom od svojih spotova.

foto: Printscreen YT

Tako se Dara u spotu za pesmu "Neću kući" pojavila u bodiju s neobičnim korsetom, dok je Milica istu odevnu kombinaciju nosila nekoliko meseci ranije u ekranizaciji pesme "Selfi". Da nije u pitanju koincidencija, opet je dokazala Bubamara kada se u sledećem kadru istog spota pojavila u kupaćem kostimu, koji je Milica takođe ponela pre nje u spotu za pesmu "Demantujem".

foto: Kurir

