"VOLELI SU ME LJUDI SA DRUGE STRANE ZAKONA, A I JA NJIH" Aco Pejović prisetio je svojih početaka: "To su bila ozbiljna gospoda"

Folker Aco Pejović godinama važi za jednu od najvećih zvezda na našoj estradi, a sada se prisetio svojih početaka, te otkrio da je devedesetih pevao pred ljudima koji su sa druge strane zakona.

- Pevao sam mnogima! Neću ih sada pominjati, mnogi nisu ni među živima... - kazao je na početku Aco.

foto: Nenad Kostić

- Ljudi sa one strane zakona u to vreme su bili ozbiljni šmekeri i ozbiljna gospoda! Ja ih pamtim po dobru. To što su bili na toj drugoj strani, to je njihova stvar i stvar ličnog izbora. Meni su bili vrhunski likovi - dodao je Pejović.

- Sa svima sam se pozdravljao, voleli su me, kao i ja njih, tako da imam samo reči hvale za te ljude - jasan je bio pevač za "Pink".

foto: Dušan Petrović/Milica Protić

Istakao je koji kolega mu je mnogo pomogao.

- Džej mi je stvarno pomogao u karijeri. Sa njim sam se družio... Imali smo mnogo zajedničkih noći. Od njega sam baš naučio. Mnogo puta me vodio na neke svirke... Te romske kafane - zaključio je Aco.

Bonus video:

06:37 Aco Pejović 1