BAKA PRASE BAHATI SE SKUPIM KOLIMA I RAZMEĆE GDE STIGNE: A malo ko zna da se u ovoj KULTNOJ emisiji pojavio kao BEBA (FOTO)

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, koji je na Jutjubu počeo da zarađuje ogroman novac i sa pratiocoma deli snimke kako troši novac na luksuzna kola, brendiranu odeću, skupocene stanove i satove.

Međutim, mnogi ne znaju da je Baka Prase i kao beba bio "popularan". Naime, sa imao nepunih godinu dana bio je TV zvezda. Njegov otac đakon Nenad Ilić gostovao je u emisiji „Dok anđeli spavaju“ kod Marine Rajević Savić davne 1997. godine.

Bogdanov otac pričao je o svojoj porodici, kada ih je i predstavio i prikazao kako provode jedan dan u Vranju, gde su tada živeli. Najpre se vide kadrovi gde Nenad i njegova supruga Anastasija šetaju troje dece, od kojih je Baka Prase najmlađi i u kolicima je.

U sledećoj sceni prikazan je upravo jutjuber kako leži u kolicima, dok ga majka hrani i mazi.

- Ti si kriva što je danas poznat, ti si ga prva slikala. To je bila njegova prva pojava na televiziji i to je bila jako gledana emisija. Bilo je jedno dete koje se onako, vrlo drčno vozi u kolicima - rekao je Nenad-

- On svoje roditelje zove "tata" i "mama" sa vrlo mnogo poštovanja prisutpa svemu tome. Drži do porodice. On je iskren... Naša komunikacije je normalna i to se vidi. Sa njim je sve zanimljivo. Uvek je bio radosno dete, takav je sad - zaključio je.

