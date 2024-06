"LJUBAVI MOJA SNENA, NISU TE VOLELI DO NOŽA I RANA..." Posle istih NARUKVICA sa Duškom, JK uputila novu MISTERIOZNU poruku

Jelena Karleuša oglasila se na Instagramu emotivnom porukom sa tužnim ljubavnim stihovima.

Naime, Karleuša je emotivnim stihovima uputila misterioznu poruku za koju mnogi misle da je uputila suprugu Dušku Tošiću.

- Drugi ljudi, ljubavi moja snena, nisu te voleli do noža i rana. Do prskanja očnih mrena, do gubljenja svesti za svetlost dana - poručila je Karleuša.

foto: Printscreen

Kao što je Kurir pisao, i Jelena i Duško u poslednje vreme nose iste narukvice, brenda "kartije". Prema tradiciji, nju supružnici kupuju jedno drugom u znak velike ljubavi, a par koji je nosi time pokazuje duboku povezanost između sebe i želju da se bračna zajednica i međusobna veza održe do beskonačnosti.

foto: Nemanja Nikolić, ATAimages, Printscreen

Podsetimo, nedavno je priča o krahu braka Jelene i Duška ponovo postala aktuelna nakon što je u javnosti isplivala prepiska između bivšeg fudbalera i Severine. A sama Jelena je prilikom poslednjeg razgovora s medijima istakla da bi i život dala za svog zakonitog supruga.

- Izjava koju je dao za Kurir je još jedna interesantna priča... Dao je ljudima oružje u ruke... Ne znam šta bih rekla, neka bude da sam ostala bez teksta. Za oca moje dece nikada neću reći ružnu reč i stojim pri izjavi da bih na desetoricu skočila zbog njega, ma šta god on rekao o meni - rekla je Jelena.

Za razliku od nje, Duško je, makar što se tiče javnosti, imao teže reči kojima bi opisao odnos s Jelenom.

- Preko advokata pokušavamo da se dogovorimo o sporazumnom razvodu braka. Na tu temu održali smo nekoliko sastanaka, koji su se, nažalost, završili neuspešno. I dalje pokušavam da izbegnem razvod po tužbi, jer bi to bilo traumatično iskustvo za sve nas, naročito za našu decu. Nadam se da ćemo se u narednom periodu sporazumno dogovoriti o razvodu braka, što je u interesu svih - rekao je sportista za Kurir.

Bonus video:

00:21 Jelena Karleuša glasa