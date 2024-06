"OD 100 ŽENA KOJE SU ME ZVALE DA ŽIVIM KOD NJIH, IZABRAO SAM NJU" Bubnjar Ju grupe bez blama: Svideo mi se objekat, kupila mi auto

U banatskom Despotovcu danas živi bivši bubnjar Ju grupe Slobodan Jurišić Jura i sve to zahvaljujući ženi koja se zove Vera.

Novinarka Maša Kostić je ušla u topli dom ovog divnog para, koji je ekskluzivno za Kurir otrkio kako je došlo do njihovog upoznavanja.

Vera je kratko rekla da je videla spot na televizoru, pa je odlučila da kontaktira Juru, pa je i sam bubnjar obrazložio:

- Nekako mi od 100 njih koje su zvale, odnosno htele da živim kod njih, nekako mi se Vera po glasu učinila kao pobožna, pa sam ocenio da je to možda najbolja prilika za mene. Dovezao me drugar i došao sam kod nje, oduševio sam se i sa njom i sa objektom, ona mi kupila i auta.

Potom je i Vera otkrila otkud tolika ljubav, s obzirom na to da je atipično da žena primi muškarca u kuću od 200 kvadrata, da mu kupi auto, pa čak i da mu daje džeparac:

- Ne znam šta da kažem, ja sam veliki vernik, gledam sve kroz Gospoda, činim milosrđe. Ne želim da iko to zna, to je moja parola, ništa drugo.

Potom je Slobodan otkrio svoje dalje planove za suživot kod voljene osobe:

- Ona ne želi ni da čuje, a kamoli da me pusti da negde odem, tako da mi nema mrdanja. Mislim da ću dugo živeti sa njom, imam utisak da ćemo biti do kraja, voli da me hrani, ugojila me, divna je u svakom pogledu, nemam reči. Zaljubili smo se, sve je okej, to sve ide vremenom, sa mno i sa njom, nikada se ne zna oko svadbe, prvo moram zvanično da se razvedem.

