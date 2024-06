PRVA EMOTIVNA ISPOVEST JURINE BUDUĆE ŽENE! Pevačica otvorila dušu pa priznala: U moj život je uneo radost, mogu SUTRA DA UMREM

Pre više od mesec dana Slobodan Jurišić Jura tražio je finansijsku pomoć na društvenim mrežama. Bivšem bubnjaru Ju grupe tad su ukrali 90.000 evra zbog čega je par nedelja živeo u trošnoj kući u Perlezu, bez struje i vode, što je zabeležila i naša ekipa.

Danas Slobodan živi sa partnerkom Verom Đedović u velelepnoj kući od 200 kvadrata u Banatskom Despotovcu, koja mu je pored toga što mu je pružila dom, kupila i automobil, a daje mu i džeparac. Ekskluzivno za Kurir o njihovom zajedničkom životu govorili su golupčići Slobodan i Vera.

Slobodane, šta se promenilo od našeg poslednjeg viđenja sa vama u Perlezu?

- Neuporediva je razlika. Vera mi je poslala neku porukicu posle nekih sedam dana od objave na Fejsbuku i ja sam odgovorio i od svih žena koje su mu pisale da se družim s njima, izabrao sam samo nju. Vera je imala nešto u glasu. Zato što je bila pevačica, procenio sam da je to najbolja varijanta za mene, da dođem ovde kod nje, jer je moja koleginica. Kad sam došao tu, stvarno je ta razlika gde sam živio i ovo sad, to je neverovatno.

Koliko ste već kod Vere u kući?

- 15 dana. Vera se žrtvuje, sve radimo. A čak i preteruje. Stalno me tera da jedem, misli da ću biti gladan.

Vera, kako vam je sa Jurom? Da li vas sluša?

- Dobar je. Sve je super, ekstra. Sluša dobro. Voli sve iz moje kuhinje. Primetila sam da voli da jede meso. Najviše voli domaća jaja ujutro, kajganu.

Šta se sada dešava sa kućom u Perlezu u kojoj ste prvobitno bili?

- Isto je. Stoji tamo zaključano, niko nije ušao. Ja sam tu živeo, zato što sam morao, nisam imao više kinte da živim bilo gde.

Šta vas je opčinilo kod Jure, Vera?

- Videla sam te suze koje su me uništile. Kad sam videla da čovek plače, ali iskreno, iz čistog srca.

Kakve su nove komšije prema vama?

- Svi su super, ne mogu da odem ni do kafića, svi hoće da časte.

Ko vam je sve pomogao od kolega?

- Dosta njih. Mnogo bendova, Đule iz Van Goga. Ovi moji iz Ju grupe su mi dali po 10 soma svako pojedinačno. Sve je okej, nisam ja proklet. To se sve pamti kao dobro. To su sve dobri ljudi. Svi koji su bilo šta donirali su za mene su kraljevi.

Da li su vaši sinovi upoznali Veru?

- Nisu. Oni su super deca, ali imaju i oni svoje potrebe. Razumem ih.

Vera, poklonili ste automobil Juri, a dajete mu svaki dan i džeparac.

- Ja sam bila vozač, ali sam batalila vožnju. Kupila sam mu automobil za naše potrebe. Jednu sumu novca koja mi je ostala, rešila sam da podelim. Ne radim trenutno, zovu me non-stop iz Beograda, ali opet nemam nikakav posao.

Koliko vam se promenio život od kad ste sa Slobodanom?

- U moj život je uneo sreću. Došlo je čisto srce ovde. Ja sam 20 godina sama, razvedena sam. Imam dva sina i tri unuke. Ja sam iz Crne Gore. Samo me duša zanima, ništa drugo. Ni bogatstvo, ni slova. To me ne zanima, toga sam se davno odrekla. Neprekidno idem u crkvu, neprekidno sam se molila Gospodu da mi pošalje nekog da ne budem sama. Baš sam oduševljena. Srce mi je ispunjeno radošću i mogu sutra da umrem.

Vaši prijatelji pričaju da ćete uskoro da stanete na ludi kamen sa Verom?

- Volimo se, naravno da nam je lepo. Sve je okej. Tako će verovatno i biti na duže staze. Ja nisam čovek koji voli da kvari gde je nešto lepo. Ne verujem da će se promeniti ništa. Lepo nam je ovako. Što se tiče svadbe, ne moramo da se uzmemo odmah. Moram prvo da se razvedem, pa ćemo onda sve lako.

