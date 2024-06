VEROVALI ILI NE, OVO SE STVARNO DEŠAVA! Nući preti tužbom ako u REKLAMI koristite reč "BEBA": Zbog ovoga će brujati mreže

Ako ubuduće budete koristili reč "bebo" u svrhu marketinga, rizikujete da dobijete tužbu od Igora Panića Nućija, trepera koji je pre četiri godine objavio pesmu pod tim nazivom. Ovo zvuči kao vic, ali nije. Panić je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj se vidi reklama jednog lanca supermarketa na kojoj piše dijalog "gde si, bebi" i "evo stižem, bebo", a ispod toga je postavio objašnjenje.

foto: Printskrin/Instagram

- Supermarket piše mojim advokatima da nije koristio reč "bebo" u svojoj kampanji. Šta vi mislite - upitao je on svoje pratioce.

I zaista, Panić je u opisu postavio i odgovor nadležnih iz pomenutog lanca koji su njegovom advokatu napisali sledeće:

- Poštovani, ovim putem vam obaveštavamo da smo analizirali opomenu koju ste podneli u ime vašeg vlastodavca gospodina Igora Panića i da smatramo da je ista neosnovana. Objavama na društvenim mrežama koje ste naveli u opomeni nije korišćeno autorsko delo vašeg vlastodavca, te stoga nije ni došlo do povrede moralnih autorskih prava - stoji u odgovoru.

foto: Printskrin/Instagram

Dakle, da uprostimo, Nući je angažovao advokata koji je poslao opomenu jednoj firmi u kojoj su naveli da je treperu povređeno moralno autorsko pravo zbog toga što se u reklami koristi reč "beba"! Ako treper stvarno misli da je on autor ove reči, onda on živi u velikoj zabludi, ali je čudno kako niko iz njegovog okruženja, saradnici posebno, ne žele da mu skrenu pažnju na to, već mu dopuštaju da se ovako javno blamira.

Nući ima pesmu pod nazivom "Bebo", objavljenu u junu 2020. Za one koji ne znaju, a među njima je sigurno Nući, reč beba ima zanimljivo poreklo.

- Spada među poznate reči slične ljudske topline kao mama, tata, teta, deda, baba. Sve su to reči dečjeg jezika koje su nastale udvajanjem prvog sloga reči, prve koje dete počinje da koristi, a koje su većinom onomatopejskog porekla. Smatra se da je pitanju glagol koji je ukazivao na prve dečje pokušaje govora. A taj glagol je sadržan u našem izrazu "ne zna ni da bekne" - objasnio je svojevremeno Jovan Ćirilov.

foto: ATA images

A kako je reč beba počela da se koristi i kad oslovljavamo odrasle osobe, takođe je objasnio pokojni dramaturg i pisac:

- Beba kod Anglosaksonaca je "baby", reč koju etimolozi tumače kao što smo maločas protumačili našu reč beba - onomatopejski. Najpre je nastala reč istog značenje "babe", negde krajem 14. veka, pa deminutiv "baby". Početkom 20. veka američki frajeri svoje devojke počinju da zovu "baby". Beba je kod nas ime od milja mnogih devojaka, otprilike ono što i reč seka, kako braća zovu svoje sestre.

Zaključak je da sve što je Ćirilov naveo u objašnjenju o poreklu reči beba datira od pre više stotina godina i nema nikave veze sa "autorskim delom" Igora Panića Nućija koje on želi da zaštiti.

foto: Kurir televizija

Ivan Ercegovčević