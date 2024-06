NAŠ PEVAČ NIKAD ISKRENIJE PROGOVORIO O ZABRANJENOJ LJUBAVI! Ova priča će vas slomiti na HILJADU DELOVA, evo svih DETALJA

Zvezda „Granda“ Bojan Pavlović već duže vreme uživa u ljubavnoj romansi sa koleginicom Nikolinom Pelalić iz Hrvatske.

Međutim, njihova ljubav naišla je na brojne prepirke, jer njihovu vezu ne odobrava pevačeva porodica.

Naime, Bojan i Nikolina su se zavoleli pre nekoliko godina, imali su ozbiljnu vezu, koja je pukla zbog neodobravanja članova porodice, a nakon nekog vremena, ljubav je pobedila, te je par ponovo zajedno. Međutim, problemi i dalje nisu rešeni.

foto: Printskrin/Prva

- Ta devojka je život moj. Ne znam kako da kažem pred svim ovim ljudima ovde. Najviše se osporava zato što je ona Hrvatica, to je jedna duga priča koju ću sigurno ispričati jednom. Ona je pre naše veze bila udata. Mi smo bili u vezi pre 6 godina, dugo smo bili zajedno, ali je to klinačka ljubav. Raskinuli smo zbog mojih babe i dede, ja potičem iz patrijarhalne porodice, to nije bilo prihvaćeno – kaže Bojan i dodaje:

- Nažalost, ja sam ih tada poslušao, nisam želeo, ali sam bio nateran. Mnogo mi je teško kada pričam o tome. Uskratili su mi nju, a ja sam je voleo mnogo. Sada nisam pod velikim uticajem porodice, ali se njihovo mišljenje nije promenilo - rekao je Bojan.

On je sa suzama u očima govorio o odnosu sa članovima svoje porodice.

- Sa majkom i bratom jesam u kontaktu. Shvatam ja to da oni brinu, ali kada vide osmeh kod mene na licu i da sam srećan, voleo bih da je prihvate. Ne znam da li će se to ikada desiti, možda da, možda ne - pričao je Bojan.

Njihovu vezu nije sabotirala samo njegova porodica, već i njena.

foto: Printscreen

- Sa njene strane postoji taj jedan brak koji je imala, dobila je i dete. Naša ljubav je večna i mislim da nas niko neće rastaviti. Mi smo krojači naše sreće - pričao je Bojan u emisiji „Grand Magazin”.

Inače, njih dvoje dobili su dete i sada su u skladnom braku.

Bonus video:

01:25 SAŠA POPOVIĆ MI JE REKAO DA IZGLEDAM KAO KVOČKA! Voditeljka Dragana Katić progovorila o odnosu sa direktorom Grand produkcije