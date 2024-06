NIKAD VIĐENA FOTKA JELENE KARLEUŠE SA OCEM! Otvorila porodični album, a ovaj detalj na njoj su svi PRIMETILI (FOTO)

Pop diva Jelena Karleuša, često je isticala da je njena najveća podrška bila pokojna majka Divna, a samo smo u nekoliko navrata imali prilike da čujemo detalje iz života njenog oca Dragana Karleuše.

Tako je danas sa svojim pratiocima na Instagramu podelila fotografiju kada je sa tatom išla na ronjenje.

- Moj tata i ja - napisala je pevačica.

Pevačica nije skidala osmeh sa lica, a Dragan Karleuša je bio pod punom opremom. Inače, ono što se da odmah primetiti jeste da je Jelena, kao devojčica, imala tamniju boju kose.

Podsetimo, pop diva je svojevremeno otkrila kako je došlo do kraha njihovog braka, a kako je istakla, ona je bila glavni krivac za to.

- Oca pamtim kao ženskaroša. Razveli su se jer sam ga ja sa šest godina uhvatila u prevari na Adi, gde ima splav i gde je ,,petljao" s nekom devojkom. To mi se nije svidelo. Uvek sam bila mamina ćerka. Kada sam ga uhvatila, čekala sam da me dovede kući, gde sam sa vrata progovorila. Ponavljao je: ,,Nisam te prevario!", ali mama je istakla da tako nešto dete ne može da izmisli. Razvod je bio neminovan. Dragan se na mene nije naljutio zbog toga. Brzo njega prođe, niti je to bila njegova prva avantura. Oni su se razveli, ali smo godinama nastavili da živimo u istom stanu.

