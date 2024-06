"POMISLILA SAM: ŠTA SAM JA RODILA?" Pevačica nakon porođaja saznala za BOLEST sina: Hranio se na sondu 11 meseci

Pevačica Nadežda Biljić iz braka sa Tomom Panićem ima sina kojem su dali ime Longo, a koji je 11 meseci morao da se hrani na sondu.

Nadežda Biljić je jednom prilikom pričala i o najtežem životnom periodu kao i odgajanju sina koji je prvih 11 meseci svog života morao da se hrani na sondu.

- Samo ja znam kako mi je bilo. Nisam ni bila svesna šta se dešava, možda bi mi bilo teže da sam mogla da ga vidim. Možda bi mi bilo teže kada bi ga uzela na grudi ili kada bi imala priliku da ga dojim, možda bi mi bilo teže da se rastajem od njega svaki put - rekla je ona i otkrila da je sin imao nezreo jednjak.

- Došao je pedijatar kada sam probudila iz anestezije da me pita da li je muško ili žensko. Ne znam šta da kažem… Ja sam se porodila hitno carskim rezom, ali kada su muška deca pod stresom onda im se povlači polni organ i sećam se da sam taj dan sa sve kateterom i ranom krenula da ustanem. Tada je bila ekspanzija korone, nisam smela da ga uhvatim za ruke. Imao je kilogram i trideset grama, pampers najmanji je bio do pola njega, bio je crn, on je bio kao pauk. Ja nisam smela da ga pipnem, pomislila sam šta sam ja rodila, bio je premali, kao pivska flaša. Taj dan sam ga videla i taj dan su ga odveli sa Narodnog fronta na Institut za neonatologiju i tu je bio od marta do jula meseca. Doktorke na Institutu i sestre, svaka im čast, svaki dan smo zvali u određeno vreme, slali su nam slike deteta - ispričala je Biljićeva, koja ističe da niko ne može ni da nasluti kako se osećala tada.

kurir.rs/blic/preneo I.L.

