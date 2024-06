"BRAVO ZA MENE" Šejla pred finale Zvezde Granda bodri samu sebe: Od kada znam za sebe...

Finalistkinja „Zvezda Granda“ Šejla Zonić oduševila je žiri i publika nastupom u polufinalnoj noći, ali malo ko zna da joj iza scene nije bilo ni malo lako.

foto: Printscreen YT

U razgovoru za domaće medije otkrila je detalje iz polufinala, ali i otkrila na koji način se borila sa tremom.

- Najteži nastup do sad, defintivno. To samo izgleda tako da s lakoćom pevam, bile su tu i mentalne pripreme i fizičke, u smislu vežbanja pesme sto puta jer sam iskreno izabrala i teške pesme - istakla je sa osmehom.

Šejla je otkrila i kako je razbijala strah pred izlazak na scenu svih ovih meseci.

- „Biće sve okej i ako ne budeš u finalu, nije frka, već si postigla dovoljno“, tako sam se ohrabrivala, imam taj svoj unutrašnji glas koji me bodri. Ne znam kako da objasnim to, bukvalno sam ohrabrivala sebe! To primenjujem od kada znam za sebe i kada je dobro, i kada je loše. Kada je nešto neizvesno, uvek slušam taj unutrašnji glas – ispričala je Šejla.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Često ističe da joj je najveća podrška suprug, a ovog puta je čak došao bolestan kako bi je gledao.

- Suprug je malo bolestan, ima virus. Mislila sam da će ostati u hotelu i da neće uopšte doći, ali on je tu moja prva i najveća podrška – istakla je ona, a zatim dodala šta očekuje u finalu:

- Za finale još uvek ne znam ništa, videćemo, sve je neizvesno. Očekivala sam finale i kada gledam moje nastupe sa početka vidim evoluciju i napredak u svakom smislu, što me posebno raduje. Ne moram da se visoko kotiram u finalu, kada vidim da me moja publika voli, ja sam presrećna. Znate kako, ja sam neko ko voli da uči, ne smatram da sve znam iako sam završila škole. I dalje redovno idem na časove pevanja, baš puno radim na sebi. Sve to daje razultat! I bravo za mene!

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

06:07 STARS EP 317