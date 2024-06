"MOGLA JE DA ME KOŠTA BRAKA" Tanja Savić je bila u vezi sa OŽENJENIM pevačem, žena saznala sve, izbio neviđen SKANDAL

Pevačica Tanja Savić (39) navodno planira da napravi svadbu sa 11 godina mlađim pilotom Muhamedom Bešićem (28).

Tanja Savić je pre nešto što se udala za supruga Dušana Jovančevića, od koga se kasnije i razvela, bila u vezi sa Darkom Filipovićem, a pre njega volela je Bađija, folk pevača čije je ime Stanko Nedeljković i on je sam priznao da ga je umalo koštala braka.

Folk pevač poznatiji pod nadimkom Bađi pre nekoliko godina bio je u vezi sa pevačicom, makar je sam tako tvrdio. On je čak jednom prilikom javno priznao svoj blizak odnos sa Tanjom Savić, što mu je ugrozilo brak.

- Molim vas o njoj nemojte ništa da me pitate! Jesam pričao o vezi sa Tanjom i zbog toga sam mogao da se razvedem, mogla je da me košta braka. Jedva sam se tada pomirio sa ženom, molio je da ne podnese papire za razvod braka. Rekla mi je ako još jednom pomenem Tanjino ime – odmah razvod! Ne mogu i ne smem da pričam ništa, razumite me! - objasnio je pevač davne 2014. godine.

Udaje se za pilota

Pevačica je, navodno, odlučila da napravi ogromnu svadbu sa svojim novim dečkom pilotom, kakvu domaća estrada ne pamti, sa čak hiljadu zvanica.

- Tanja i Muki planiraju ogromno veselje, koje će najverovatnije biti u jednom elitnom prestoničkom restoranu. Razmišljaju i o najsitnijim detaljima jer žele da sve bude besprekorno i da ta svadba bude dan za pamćenje o kom će cela estrada dugo pričati. Još nisu odredili datum, ali uveliko prave spisak gostiju i rekli su mi da će ih biti oko hiljadu! Na spisku su mnoge Tanjine kolege, a kako je Muki zbog svog posla upoznao mnogo ljudi iz celog sveta, i on će imati veliki broj gostiju - rekao je izvor blizak paru za i dodao da se pilot trudi da udovolji svojoj nežnijoj polovini.

