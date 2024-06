"NE ZANIMA ME NUĆI" Jana Todorović bez dlake na jeziku o treperu i njegovoj muzici: Ja sam uvek direktna i iskrena

Jana Todorović pojavila se sinoć na proslavi 30. rođendana koleginice Aleksandre Mladenović u jednom prestoničkom lokalu.

Tom prilikom je otkrila da li išta zamera sebi što je uradila tokom dugogodišnje karijere.

- Ništa! To je tako moralo da bude, da se tako desi. Imala svoj put, ne što sam ga ja birala, već zato što je Bog sve tako rekao - neko će pevati samo koncerte, neko samo kafane, neko samo šator! Što se tiče karijere ja sam prezadovoljna! Sve moje kolege pevaju moje pesme! Nadam se da će ostati upamćeno da sam bila veliki radnik - rekla je Jana.

Osvrnula se i na novije stilove u domaćoj muzici.

- Vojaž, Nući, taj stil muzike... Ja to ne pratim. Čujem ono što ćerka pusti u našoj kući. Ne znam, ne zanima me. Kad bi ćerka rekla da hoće duet sa, eto, Nućijem... Pa, ne mogu svaku želju da joj ispunim. To samo neka ostane želja. Nući neka čeka! Ja sam uvek direktna i iskrena - dodala je ona.

