OVO SU NAJSKUPLJI GARDEROBERI NA SRPSKOJ ESTRADI! Sve sami brendovi, ormari od NEKOLIKO MILIONA €, a njen vredi 10 LUKS STANOVA

Estradne zvezde na srpskom nebu ne zaostaju za svetskim džet-setom, pogotovo kada je reč o trošenju novca na skupe krpice, tašne, cipele, nakit... Ogromno bogatstvo troše kako bi došli do brendiranih stvari, a za neke čak čekaju i po nekoliko meseci kako bi svoje "modno carstvo" upotpunuli.

Jelena Karleuša

Garderober Jelene Karleuše važi za najbolji i van granica Balkana. Ona ne krije da je moda njena strast i da je to jako skup hobi. Pevačica jako mnogo ulaže u svoj garderober i to je pravo blago. Ona poseduje fantastične komade, dobre cipele, kolekciju naočara, a o njenim preskupim tašnama se ne prestaje pričati, vrede više od milion evra. JK je veliki fan stranih skupocenih brendova, počev od nakita, šešira, kaputa, preko kompleta, haljina, do suknji, sakoa.

foto: Printscreen

Sav taj luksuz, sve te skupocene torbe, nakit i krpice, fino su složene u jednoj sobi u vili na Dedinju. Jelena Karleuša je svoj garderober u luksuznoj vili na Dedinju u jednom momentu morala i da proširi, tačnije da sobu veličine nečijeg dnevnog boravka dodatno poveća kako bi sve moglo da stane. Ogroman garderober, veličine prosečnog stana, ima i cipelarnik u koji staje čak 500 pari obuće.

Dragana Mirković

Balkanska diva Dragana Mirković otvorila je vrata svog luksuznog garderobera u dvorcu u Ebenfurtu. U pevačicinom modnom carstvu preovladava bela boja sa zlatnim detaljima, a ormari puni garderobe najprestižnijih svetskih modnih kreatora prostiru se od poda do plafona. Versaće, Luj Viton, Dolče i Gabana, Karl Lagerfeld, samo su neki od brendova, koje Dragana ima u svom garderoberu.

1 / 8 Foto: Kurir tv

Štikle, tašne, šeširi, haljine, naočare, parfemi su nešto na čemu zvezda ne štedi, a koliko vodi računa o svakom detalju, vidi se i po tome što je kolekcionarka celih kolekcija nekih brendova, pa tako na primer, u svom dvorcu ima i cipele, tašnu i maramu istog limitiranog printa čuvenog italijanskog dvojca, čime mogu da se pohvale samo retke zvezde iz svetskog šou-biznisa.

Didi Džej

Pevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi J, živi sa suprigom Danielom u elitnom delu Vračara u velelepnom domu. U svom ormaru ima krpice poznatih kreatora, a sve košta, kako je rekla, desetak stanova. Ipak, ne kaje se što nije, umesto u tašne i cipele, investirala u nekretnine.

- Dosta ulažem u garderobu, ali se ne kajem, jer to je šou biznis, to je neophodno ukoliko želite da se izdvojite. Pogotovo u Americi gde ja gradim karijeru - kaže Didi.

1 / 6 Foto: Pritnscreen

Kad je otvorila vrata svog gardobera, posebnu pažnju su privukle pažnju cipele na čijoj kutuji stoji upozorenje da su najviše štikle na svetu.

- Štikla je preko 30 centimetara i moja ćerka ih zato zove Ledi Gaga. Na njihovoj kutiji je pisalo da su opasne po život i da oni ne odgovaraju ako slomite nogu ili nešto slično tome. To je stvarno pisalo. Mnoge svetske zvezde ih nose za slikanje i poziranje, ali nisu baš za hodanje. Jako sam oprezna u njima - priča Dijana sa osmehom, a ima i poseban deo ormara gde su torbe.

Ne postoji brend torbe koju nema i kaže da ne žali novac kada ih kupuje, ali priznaje da su pojedine beskorisne jer u njih ne može ništa da stane.

Svetlana Ceca Ražnatović

Ceca Ražnatović poseduje ogroman garderober, veoma supocenu garderobu, bunde, tašnje, kompleti, a jednom prilikom za snimanje emisije cela njena odeća je završila u hodniku prizemlja kuće i potpuno je zatrpala da nije imalo gde da se stane.

Pre nego što se Anastasija udala, često je od mame pozajmljivala garderobu i nosile su istu odeću. Jednom prilikom je mlada pevačica otkrila da mnogo novca troše upravo na garderobu.

- Različite su potrošnje, ona je mlada devojka. Nije opterećena brendovima, često nosi i naše dizajnere, ali ja smatram da žena koja je u mogućnosti uvek treba da ima dobre cipele, dobru tašnu, ostalo može da se skocka, a da to ne mora da bude brendirano, ne mora da bude preskupo, a da izgleda potpuno „fashion“ - otkrila je jednom prilikom Ceca.

Ana Sević

Pevačica Ana Sević i njen suprug Daniel Nedeljković kupili su luksuznu vilu na Bežanijskoj kosi, koju su sredili po svom ukusu. Iako još nije pokazala svoj garderober u novoj vili, o garderoberu iz prethodnog doma i dalje se priča. Ona se jednom prilikom slikala u garderoberu i pokatala luksuzne krpice i brendirane stvari.

foto: Pritnscreen/Instagram

Lidija Vukićević

Lidija Vukićević često objavljuje fotografije i snimke sa raznih putovanja, iz svog doma, ali i ostavi bez teksta svojim izgledom.

Lidija se sada pohvalila omiljenim kutkom u njenom domu. U pitanju je garderober u koji više nema igla gde da padne, a glumica o svemu vodi računa.

Kako je objasnila, kod nje sve mora da bude "pod konac".

- Celog života mora da mi bude "sve pod konac". Nije meni lako - napisala je glumica u opisu fotografije.